Игорь Руденя: прибыль компаний в сфере ЖКХ должна идти на модернизацию сетей

Тверская область продолжит начатую работу по консолидации коммунальных активов в государственной собственности. Об этом Игорь Руденя сообщил в прямом эфире в программе «Разговор с Губернатором» на телеканале Россия-24 Тверь 18 октября.

«Мы используем опыт Москвы, Санкт-Петербурга и создаём государственные компании в сфере ЖКХ. Моё мнение — держателями коммунальных активов должны быть именно государственные организации. Прибыль, которую они получают за счёт платежей наших граждан, должна инвестироваться в развитие коммунальной инфраструктуры, ремонт и модернизацию сетей», — сказал Игорь Руденя.

Переход ключевых объектов инфраструктуры ЖКХ даёт возможность не только консолидировать ресурсы, но и создать единый центр управления, обеспечить прозрачную систему расчётов и реализацию инвестиционных программ.

При этом, как отметил Губернатор, частный бизнес также остаётся на рынке и работает на субподряде: по обслуживанию сетей, профилактическим работам, благоустройству.

Правительством Тверской области реализуется «дорожная карта» по созданию единого оператора в сфере управления ЖКХ. В 2016 году под контроль региональной власти перешла теплоснабжающая компания «Тверская генерация», в 2018 году — «Тверь Водоканал». В 2019 году в рамках перехода на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходам выбран единый региональный оператор — ООО «Тверьспецавтохозяйство».

Пресс-служба Правительства Тверской области