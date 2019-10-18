В Тверской области более 7600 семей получают ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и последующих детей

В Тверской области 7623 семьи получают ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Эта мера поддержки оказывается в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Помощь семьям с детьми – одно из ключевых направлений работы Правительства Тверской области по улучшению демографической ситуации в регионе.

«Это важное условие успешного развития экономики и социальной сферы региона. В Тверской области действует эффективная система поддержки семьи, материнства, детства», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Выплата предусмотрена многодетным семьям, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Тверской области за год, предшествующий году обращения. Размер ежемесячной финансовой поддержки в соответствии с величиной прожиточного минимума на ребенка в 2019 году составляет 10710,64 рубля.

Объем финансирования по этому направлению в 2019-м равен 945,9 млн рублей, из которых 84% – средства федерального бюджета. По данным на октябрь, объем уже выплаченных семьям денег составил 708,9 млн рублей.

В 2018 году ежемесячные выплаты получали 6208 семей, областные расходы на эти цели составили 910 млн рублей.

В сентябре Губернатором Игорем Руденей принято решение о введении в регионе четырёх новых мер социальной помощи семьям с детьми.

С 2020 года многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства. Также многодетные родители будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину мощностью до 250 лошадиных сил.

Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В Тверской области расширены действующие меры поддержки и учреждены новые награды для семей: почётный знак «Гордость отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В настоящее время на территории Верхневолжья действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в 2019 году заложено более 2,4 млрд рублей.

За счёт федерального бюджета выплачивается материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребёнка и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребёнка. Также предусмотрены выплаты беременным жёнам военнослужащих, проходящих службу по призыву, ежемесячные пособия на детей, поддержка женщин, вставших на учёт в медицинские учреждения на ранних сроках беременности.

Целый комплекс мер обеспечивается за счёт региона. Это пособие на ребёнка семьям с невысоким доходом, адресная социальная помощь беременным женщинам из сельской местности на проезд в медицинские учреждения, ежемесячное пособие многодетным семьям, региональный материнский капитал. К 1 сентября первоклассникам из семей с небольшим доходом дарят портфель с набором канцелярских принадлежностей.

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. Также в этом году стартовала программа ежемесячных выплат беременным женщинам на обеспечение полноценного питания. С 1 октября текущего года каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

Пресс-служба Правительства Тверской области