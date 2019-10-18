20 октября – День работников дорожного хозяйства



Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд имеет важнейшее, стратегическое значение для Тверской области – самого большого по территории региона Центрального федерального округа с самой протяженной сетью региональных дорог.

Модернизация дорожного хозяйства во многом определяет качество жизни населения и динамику социально-экономического роста территории, напрямую влияет на инвестиционный климат, развитие бизнеса и туризма. В ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области ведется масштабный ремонт автомагистралей и мостовых сооружений. Внедрение современных стандартов качества работ позволяет успешно развивать и совершенствовать транспортную инфраструктуру региона, увеличивать сроки эксплуатации дорог, обеспечивать их соответствие повышенным требованиям безопасности. Уверен, что высокий профессионализм и ответственное отношение к делу позволят вам успешно решать стоящие перед отраслью задачи.

Желаю вам реализации всех планов и новых успехов в труде, здоровья, благополучия и всего наилучшего!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работников дорожного хозяйства!

Нелегкий труд дорожных строителей во все времена был почетным и высоко ценился обществом. От качества вашей работы зависят оперативность грузовых и пассажирских перевозок, безопасность движения, динамичное развитие всех отраслей производства и общественной инфраструктуры. Благодаря дорожникам создаются достойные условия для жизни каждого человека.

Дороги - это связующая нить, обеспечивающая стабильное функционирование жизни района и области, и от их состояния во многом зависит развитие экономики. Поэтому в районе ежегодно производится текущий дорожный ремонт, строятся новые дороги.

Уважаемые работники дорожного хозяйства! Уверены, что и в дальнейшем вы будете улучшать качество ремонта и содержания дорог, увеличивать темпы их строительства. Надеемся, что высокий профессионализм, трудолюбие и усердие позволят вам достойно выполнить все намеченное на сегодня, на завтра, на будущее.

Выражаем благодарность за хорошую работу, от всей души желаем дальнейших успехов, крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия вам и вашим семьям.

Пусть жизненная дорога будет ровной и счастливой!

С уважением, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных.