21 октября – День герба и флага Тверской области

Уважаемые жители Верхневолжья! Поздравляю вас с Днем герба и флага Тверской области! Изображения и цвета главных символов Верхневолжья имеют глубокий духовный смысл и исторические корни. Они напоминают о роли тверского края в объединении русских земель, становлении российской государственности и развитии отечественной культуры. Герб и флаг обращают нас к главным ценностям жителей Верхневолжья. Это честный труд на благо Отечества, сохранение традиций предков, защита родной земли. Любовь к своему краю, забота о его благополучии и сегодня объединяют людей, которые родились, живут и работают в Тверской области. Сохраняя верность многовековым традициям, сегодня жители региона реализуют масштабные национальные проекты, чтобы обеспечить динамичное развитие Верхневолжья, его уверенное будущее.

Желаю вам мира, добра, счастья и успехов на благо древней тверской земли и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые жители Конаковского района! 21 октября мы отмечаем региональный праздник - День герба и флага Тверской области.

Эти официальные символы имеют большое значение для района, области и страны. Они выражают целостность территории и единство граждан, на ней проживающих, в них отражена часть истории и развития. Каждый знак на гербе и флаге имеет определенный глубокий смысл. Понимая его, вкладываешь определенное понятие в содержание - что такое герб и что такое флаг. Именно эти атрибуты заставляют испытывать чувство гордости и патриотизма. Дорогие земляки! Желаем всем вам здоровья, счастья и благополучия!

С уважением, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных.