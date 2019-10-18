В Конаковском ЗАГСе вручили первый подарок семье новорожденного



С 1 октября с.г. в Тверской области начала действовать новая мера поддержки семей с детьми, инициированная губернатором Игорем Руденей – вручение подарочных наборов для новорожденных. По данным на 9 октября, подарки вручены уже 54 семьям Верхневолжья.

9 октября в Конаковском отделении загс вручили первый подарок молодому папе Андрею Ибришим, жителю п. Редкино. У них с женой Евдокией уже третий ребёнок, мальчик, которого назвали Глеб. Подарок для семьи стал своевременным – в наборе есть все необходимые для малыша вещи.

Каждая семья, где родился ребенок, получает набор детских принадлежностей, в который входит 58 предметов. В составе подарочного набора – постельные принадлежности, одежда, средства ухода за малышом и другие предметы. В комплект входит, в том числе, продукция тверских производителей. Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации.

Получить подарок семьи, где родился ребенок, могут в отделениях загс и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

В Конаковском отделении загс подарок отцу новорожденного вручила новая заведующая отделением Наталья Семёнова. Наталья Викторовна тверская, родилась в п. Пено, год назад приехала с семьёй в наш город. Окончила Московский институт инновационных технологий и государственного управления. Работала в банковской сфере.

На обеспечение новой меры социальной поддержки семей с детьми – подарка для новорожденных – в областном бюджете на 2019 год заложено более 29 млн. рублей. В 2020-2021 годах в региональной казне на эти цели предусмотрено 116,4 млн. рублей ежегодно.

С 2020 года многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 процентов его стоимости) один раз в 5 лет, на это планируется направить порядка 50 млн. рублей. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил).

Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Предполагается, что в год будет предоставляться около 600 таких выплат.

Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. По данному направлению запланировано финансирование в объёме 12,5 млн. рублей.

Также расширены действующие меры поддержки и учреждены новые награды для семей: почётный знак «Гордость отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В настоящее время на территории Верхневолжья действуют 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в 2019 году заложено более 2,4 млрд. рублей.

Как отметила заведующая Конаковским загсом, очень приятно вручать такие хорошие подарки, в которых предусмотрено все необходимое для детей от 0 до 6 месяцев. Если детей родилось несколько, подарок получит каждый из них.

Еще одно приятное ново-введение, которое должно начать действовать с 1 октября, касается выдачи свидетельств о рождении – теперь этот документ можно будет получить прямо в роддоме.

Записала

Людмила Кикало.