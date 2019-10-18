Шумновский полигон закроют в конце 2019 года

Об этом говорилось 9 октября на совещании в районной администрации, в котором участвовали представители районной и городской власти, общественного совета, ООО «Тверьспецавтохозяйство» и ООО «Полигон». В обсуждении вопросов организации вывоза ТКО и ТБО после закрытия Шумновского полигона приняли участие:

глава Конаковского района Олег Лобановский, помощник главы Видади Тахмезов, первый заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Василенко, начальник отдела министерства природных ресурсов и экологии Тверской области Иван Лактионов, генеральный директор ООО «Полигон» Антон Афтахов, генеральный директор ООО «Тверьспецавтохозяйство» Вячеслав Басов, заместитель директора Сергей Безвинный, региональный менеджер общества в Конаковском районе Владислав Ткаченко, заместитель главы г. Конаково по ЖКХ Дмитрий Харитонов, заместитель председателя общественного совета Конаковского района Алла Фомина, член совета Александр Дудка, эксперт Конаковского экоклуба Евгений Устьянцев и другие.

На совещании обсуждались вопросы вывоза твёрдых коммунальных отходов с территории Конаковского района: организация работы абонентского отдела представителей «ТСАХ» с населением района по вопросам начислений, перерасчётов и т.д., организация вывоза крупногабаритного мусора непосредственно у населения, взаимодействие с администрацией г.Конаково по организации вывоза контейнеров раздельного сбора мусора.

Прошло обсуждение о предполагаемых мерах ООО «Полигон» по содержанию Шумново после прекращения эксплуатации полигона, о проекте мероприятий по рекультивации полигонов в Шумново и Шорново и разработке территориальной схемы, о планировании организации перегрузочных пунктов на территории района. Представители «ТСАХ» уверили, что после прекращения работы полигона в Шумново и вывоза мусора на другие полигоны Тверской области цены на вывоз мусора для населения не изменятся.

После рекультивации полигона в Шумново его засыпят грунтом и организуют видеонаблюдение, чтобы машины не смогли выгрузить мусор в этом месте после закрытия полигона.

При нововведениях всегда возникает много вопросов, поэтому на территории муниципальных образований организованы представительства «ТСАХ», что позволит более предметно разбирать ситуации с вывозами или отсутствием вывоза мусора. Недавно в Конакове был открыт такой офис – представительство регоператора на ул. Учебная, 14а. Телефон горячей линии в Конаковском районе +7 (919) 050-46-25.

Олег Лобановский отметил, что главное не допустить мусорный коллапс после закрытия Шумновского полигона, чтобы «ТСАХ» вовремя вывозил мусор на другие полигоны, расположенные в Тверской области. Также он сказал, что необходимо более четкое взаимодействие глав поселений Конаковского района с представителями «ТСАХ» в г. Конаково и своевременное информирование жителей о всех нововведениях в организации сбора и вывоза мусора, о схемах утилизации крупногабаритного мусора.

Также обсуждались вопросы экологии и внедрения раздельного сбора мусора. Тверские предприятия готовы принять отходы бумаги, картона, стекла и пластика.

Представители «ТСАХ» отметили, что в Конаковском районе власти и общественность уделяют большое внимание вопросам утилизации мусора. Конаковцы постоянно на связи с организацией, отслеживают несанкционированные свалки и передают сведения. Сейчас это будет сделать легче. ППК «Российский экологический оператор» запустил в эксплуатацию IT-систему «РЭО Радар». Технологическая платформа позволяет собирать жалобы граждан по теме обращения с твердыми коммунальными отходами, а также будет отслеживать общую ситуацию с помощью двух каналов коммуникации.

Все желающие могут оперативно обратиться на «горячую линию» или сайт по вопросам на тему сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в своем городе и приложить фотографию или видео.

ППК «Российский экологический оператор» проверит сведения и переправит их региональному оператору для реагирования.

О фактах несанкционированного размещения отходов можно также сообщать региональному оператору Тверской области ООО «ТСАХ».

Обратиться к региональному оператору можно посредством электронной почты tcax@mail.ru, по телефону 8 (4822) 78-20-88. Также организована группа в социальной сети «В Контакте» https://vk.com/tcax5. В каждом муниципалитете существует региональный менеджер, отвечающий за работу Регионального оператора (контакты региональных менеджеров размещены на сайте ООО «ТСАХ»).