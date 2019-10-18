Анонс выходного дня... и не только

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
19 октября, суббота
- ГТО на стадионе в бору. Начало в 10 часов.
- 19 - 20 октября - открытый чемпионат города по шахматам. Начало в 10 часов. Вход свободный.
- Мероприятие, посвященное 40-летнему юбилею Конаковского краеведческого музея. Начало в 13 часов (пр-т Ленина, д. 23, вход свободный).
- Народный цирк «Фантазёры» - открытие творческого сезона. Начало в 16 часов (ДК им. Воровского). Цена билета 250 руб.
20 октября, воскресенье
- Первенство Конаковского района по настольному теннису. Начало в 11 часов (ДЮСШ «Олимп», вход свободный).
- Соревнования по каратэ. Начало в 10 часов (ДС «Дельфин», ул. Энергетиков, д. 15. Вход свободный).
- Танцевальная сказка «Русалочка». Начало в 16 часов (ДК им. Воровского, ул. Первомайская, д. 18а. Цена билета 250 руб.).
23 октября, среда
- Концерт Олега Газманова «50 лет на сцене». Начало в 19 часов (ДК «Современник». Цена билета от 1500 руб.).