МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Совещание с силовиками



В администрации Конаковского района прошло совещание с руководителями правоохранительных, контролирующих, надзорных органов, социальных учреждений муниципального образования, которое провел глава района Олег Лобановский.

В ходе совещания обсуждался широкий круг рабочих вопросов, касающихся обеспечения безопасности и поддержания правопорядка в населенных пунктах района. По своим направлениям с короткими сообщениями выступили руководители силовых структур, представители военкомата, прокуратуры, социальной защиты, нацгвардии, здравоохранения, службы судебных приставов. Было отмечено, что ситуация в Конаковском районе находится под контролем, все необходимые меры по противодействию терроризму и обеспечению безопасности людей принимаются. Основное внимание в ходе совещания было уделено мерам, направленным на обеспечение противопожарной безопасности в жилых домах и квартирах. С наступлением отопительного сезона гражданам надо напоминать правила пожарной безопасности при использовании нагревательных приборов, необходимости проверки электропроводки, на особый контроль будет взят вопрос проработки с населением правил эксплуатации газовых баллонов. Служба Роспотребнадзора обратила внимание на то, что с наступлением осени приближается волна гриппа и ОРВИ. Пока эпидемиологический порог в районе не превышен, рекомендовано гражданам делать прививки. Вакцинация - единственный надежный способ защититься от гриппа. В Конаковской ЦРБ вакцина есть в достаточном количестве, вакцинация бесплатна. В своем докладе военный комиссар отметил, что осенний призыв идет полным ходом, первые отправки новобранцев начнутся уже 21 октября. В завершение Олег Лобановский отметил, что совещания такого уровня являются весьма эффективным механизмом координации целенаправленных действий по проблемным вопросам безопасности в районе.



Образовательные учреждения Конаковского района будут категорированы

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации, образовательные учреждения Конаковского района будут категорированы. Работа проводится для организации эффективности действующей системы безопасности в каждом образовательном учреждении района (система видеонаблюдения, «тревожные» кнопки, пожарная безопасность, периметральное ограждение, организация допуска в образовательное учреждение и др). Работа уже началась. Категории будут присваивать комиссия, в состав которой войдут руководители учреждений, должностные лица администрации и сотрудники правоохранительных органов. Всего подлежат категорированию 66 объектов в сфере образования Конаковского района, из них 31 школа, 27 учреждений дополнительного образования, 8 учреждений дополнительного образования.

После присвоения категории у каждой школы, детского сада или другого учреждения появится паспорт безопасности объекта.

Семинар для студентов и предпринимателей



В администрации Конаковского района прошло заседание Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства, в рамках которого Центр поддержки предпринимательства Тверской области «Мой бизнес» провел бесплатный семинар на тему «Генерация бизнес-идеи». Спикер Алексей Борисов - руководитель образовательных программ Центра поддержки предпринимательства.

В семинаре приняли участие предприниматели Конаковского района, действующие и потенциальные, студенты ГБПОУ «Конаковский колледж» по профессиям «Мастер строительного дела» и «Гостиничное дело». В рамках семинара участники узнали, каким критериям должна соответствовать успешная бизнес–идея, как её найти и оценить. На мероприятии работа выстраивалась как индивидуально, так и в команде. Неотъемлемыми элементами обучения были обмен опытом и разбор ситуации с получением обратной связи. Семинар прошел в дружеской обстановке, участники обменялись контактами, чтобы в дальнейшем посещать подобные мероприятия.

В двух поселениях Конаковского района проходит реконструкция

систем теплоснабжения



В Городенском сельском поселении проходят работы по замене трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения, общая протяженность которых составляет 3019 метров. Предусматривается система теплоснабжения четырехтрубная. Для замены используются металлические трубы в пенополеуритановой изоляции. Согласно проекту организации строительства норма продолжительности строительства объекта составляет 14 месяцев, в том числе подготовительный период три месяца. На данный момент объект обеспечен квалифицированными специалистами, техникой, материалами. В связи с сокращенными сроками работы ведутся одновременно на нескольких участках с продленным рабочим днем и без выходных. Работа планировалась таким образом, чтобы своевременно обеспечить теплом жилые дома и социальные объекты поселения. В настоящее время работа по реконструкции продолжается, закончить ее планируется в декабре текущего года.

В Селиховском сельском поселении реконструкция теплоснабжения подразумевает собой строительство новой модульной котельной с заменой трубопроводов теплоснабжения, газификация поселения. На данный момент к сетям теплоснабжения подключены все жилые дома и социальные объекты. Окончание работ планируется в 2019 году.

Стипендиаты губернатора



На сцене Тверской академической филармонии чествовали стипендиатов губернатора Тверской области

В числе стипендиатов есть девочки из Конаковского района. Это Мария Жукова - воспитанница МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Новая Корчева», преподаватель Елена Викторовна Анисимова, и Лилия Нефёдова - воспитанница АУ ДО «ДШИ г. Конаково», преподаватель Ирина Анатольевна Петрова.

В жизни 15-летней Лилии Нефедовой все складывается так, как должно быть у творческого человека. Ее старательность и целеустремленность уже приносят свои плоды. Достаточно сказать, что девять классов Конаковской средней школы № 9 она закончила с красным аттестатом. У девочки уже есть награды творческих конкурсов и выставок. Лилия начала рисовать с раннего детства. Как и читать. Свои первые слова из букв она сложила в возрасте четырех лет. Именно любовь к литературе и к изобразительному искусству и определила творческую натуру девочки на много лет вперед. В тринадцать она пришла к Ирине Петровой, заведующей художественным отделением Конаковской детской школы искусств, и показала свои рисунки. Спустя несколько дней Ирина Анатольевна стала ее наставником, а Лилия без всяких испытаний и экзаменов – членом творческого и доброжелательного сообщества конаковской «художки». В прошлом году Лилия Нефедова приняла участие в международной выставке-конкурсе художественных произведений детей и юношества «Белая ворона» в Саратове. В номинации «Театр» она стала лауреатом II степени. Годом ранее Лилия победила в областном конкурсе детского творчества в Твери, который назывался «Такой знакомый Щелкунчик». В конце 2018 года она вместе с еще тремя воспитанниками Конаковской ДШИ приняла участие в молодежном творческом конкурсе «Тверской пейзаж», ее работа наряду с работами других участников вошла в цветной каталог выставки. В начале этого года она заняла первое место в художественном конкурсе, проводившемся Конаковской ДШИ, который назывался «Женский образ». В этом году для конкурса на стипендию губернатора от конаковского художественного отделения были поданы работы от семи учащихся, и победили в нем именно работы Лилии Нефедовой.

Другой конаковской стипендиантке, Маше Жуковой, пока еще только одиннадцать. Она учится в Конаковской средней школе № 8. Когда девочке исполнилось девять, она пришла в ДЮЦ «Новая Корчева» и попросилась в детский музыкальный театр «Лукоморье».

– Мы руководствуемся принципом: бездарных детей не бывает, – рассказывает наставник Маши Елена Анисимова. – Поэтому у нас нет никаких вступительных испытаний или какого либо серьезного отбора. Чтобы стать юным актером нашего «Лукоморья», нужно только одно – желание. Уже в начале обучения Маша довольно ярко себя проявила.

Стоит сказать, что для «Новой Корчевы» опыт участия в конкурсном отборе на стипендию губернатора – первый.

– Мы заявили на конкурс две кандидатуры: Машу Жукову и Полину Горенкову. И для каждой надо было подготовить конкурсную программу, – продолжает Елена Анисимова. – И, если честно, были некоторые сомнения и у педагогов, и у родителей, но только не у самих детей. Они с головой окунулись в подготовку.

Командная работа принесла свои плоды – Маша прошла в стипендиаты.

Ежегодные стипендии и премии молодым талантам, проявившим себя в художественном творчестве, присваиваются в рамках проекта «Молодые дарования тверского края». В этом году высокие звания получили 110 человек.

Презентация стипендиатов губернатора Тверской области стала завершением областного конкурса, который состоялся 14 апреля с.г. В нем приняли участие воспитанники детских школ искусств региона, культурно-досуговых учреждений, детских и молодежных общественных объединений, учащиеся общеобразовательных организаций.

Конкурс проводился по номинациям: музыкальное исполнительство (фортепиано и другие музыкальные инструменты), театральное, хореографическое и изобразительное искусство, искусство цирка, кино-, видеоискусство и декоративно-прикладное искусство, дизайн, фотоискусство, социально-культурное проектирование.

Право стать лучшими оспаривали более 300 человек из 30 учебных заведений культуры и искусства Тверской области.

Мастерство претендентов оценивало жюри, в которое вошли ведущие специалисты в области культуры и искусства Москвы, Санкт-Петербурга и Твери. В их числе – народные артисты, заслуженные деятели искусств, заслуженные работники культуры, лауреаты международных конкурсов, члены творческих союзов, профессора столичных вузов.

Подготовила Ирина Третьякова