78 лет назад началась битва за Москву в ходе Великой Отечественной войны

КОНАКОВСКИЙ РАЙОН В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ





Наша справка. Геннадий Владимирович Лубов – член районного совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Родился 31 мая 1924 года в селе Кузнецово Тверской губернии. Родители его всю свою жизнь отдали фаянсовому заводу. Отец, Владимир Гаврилович Лубов, прошёл путь от простого рабочего до главного механика завода. По его стопам пошли и два его сына – Геннадий и Виктор. После окончания школы Геннадий уехал в Калининский индустриальный техникум учиться на механика, чтобы продолжить профессию отца. Но учебу прервала Великая Отечественная война. В сентябре 1941 года Г.В.Лубов назначен главным по демонтажу и эвакуации завода в Башкирию на Тавтимановский керамико-трубный завод. Вместе с отцом на баржах по Волге отправляется вся семья. Геннадию пришлось пережить все тяготы эвакуации: бомбёжку, во время которой затонула баржа с городским архивом, шторм в устье Камы, разметавший баржи по акватории, сильнейший мороз, после которого пришлось перегружать оборудование в железнодорожные вагоны – так началась трудовая деятельность Г.В.Лубова. Вместе с братом Геннадий несколько раз ходил на лыжах за 30 км в ближайший военкомат проситься на фронт, но в армию брали только с 18 лет. 24 февраля 1942 года приходит повестка о направлении на учёбу в Гурьевское военно-пехотное училище. Во время учёбы почти весь курс заболевает тяжелейшей кишечной инфекцией, некоторые умирают. Молодой организм Геннадия справляется с болезнью, и через 6 месяцев он продолжает учёбу в Калиновическом артиллерийском училище на миномётном отделении. По окончании артиллерийского училища участвует в боях в составе II Украинского фронта под командованием генерала армии Малиновского. Участвует в освобождении Будапешта, Братиславы. Принимает участие в глубоком десанте в тыл врага в предместье Вены. Командир батареи, где служил Геннадий, был тяжело ранен, и он в 20 лет становится командиром миномётного взвода. Награждён орденами Отечественной войны, Красной Звезды и многими медалями. После окончания войны продолжает службу в армии сначала в городе Чешские Будийовицы (городе, где жил писатель Швейк), затем в Румынии и Болгарии. В январе 1948 года соединение переводят на Украину, в город Старобельск, а в мае расформировывают. После демобилизации с отличием заканчивает Калининский индустриальный техникум. Возвращается на фаянсовый завод и до конца трудовой деятельности проходит путь от механика цеха до заместителя директора завода по экономическим вопросам. Геннадий Владимирович часто выступает перед школьниками и молодёжью с рассказами о войне. В 60-х годах по долгу службы заинтересовался вопросами истории завода и города. С этого начинается краеведческая работа. В результате проведённых поисков исторических документов и литературных источников сделаны многие публикации в местной печати и в центральных журналах и газетах о достопримечательностях города, об истории фаянсового завода, о творчестве художников художественной лаборатории завода. Им написана вступительная статья к главе «Конаковский район» во «Всесоюзной книге памяти». Входит в число создателей местного краеведческого музея. Принимал деятельное участие в создании музея школы № 6 и музея фаянсового завода. Многочисленные краеведческие публикации Г.В.Лубова долгое время были единственными источниками информации для изучения истории города и завода. Это особенно важно отметить потому, что в годы Великой Отечественной войны архив города затонул во время эвакуации. 21 марта 2002 года Г.В.Лубов умер. Материалы по истории города из архива Г.В.Лубова предоставила дочь, Людмила Геннадьевна Ефремова – преподаватель школы искусств, экскурсовод Конаковского бюро путешествий и экскурсий, краевед.

(Начало в № 38).

16 ноября командующий Калининским фронтом И.С.Конев принял решение отвести 5-ю стрелковую дивизию на левый берег Волги и передать из фронтового резерва в 30-ю армию 185-ю стрелковую, 46-ю кавалерийскую дивизии, 8-ю танковую бригаду и 45-й мотоциклетный полк.

К исходу второго дня наступления противника 5-я стрелковая дивизия отошла на левый берег Волги и заняла оборону на рубеже Поддубье, Орша, Лисицы, Судимирки, Осиновка и отразила все попытки противника с ходу форсировать Волгу.

В это время 21-я танковая бригада, 2-й мотострелковый полк, 20-й запасной, 11-й мотоциклетный полки и полк МВО вели тяжелые бои уже на рубеже сел Городня – Красная горка, не допуская прорыва немцев к железнодорожному и шоссейному мостам через Шошинский плес Волжского водохранилища. Однако силы наших войск были недостаточны, и 16 ноября противник оккупировал значительную часть редкинской зоны, включая Отроковичи, Изоплит, Редкино, Игуменку, Озерки, Городню и другие населенные пункты.

17 ноября в связи с потерей поселка Новозавидовский по решению Военного совета армии все войска, сражавшиеся в редкинской зоне, были отведены на правый берег Шошинского плеса, а железнодорожный и шоссейный мосты взорваны. Отведенными силами был образован новый рубеж обороны от Безбородово до станции Решетниково, прикрывавший Конаковско-Иваньковское направление и преграждавшй противнику путь на Клин.

К исходу 17 ноября войска 30-й армии действовали уже в трех расчлененных группировках. В завидовской зоне от Поддубья до участка против села Свердлово оборонялись части 5-й стрелковой дивизии. В завидовской зоне до Безбородово отражали атаки наступавшего противника 21-я танковая, Московская бригада особого назначения, 11-й мотоциклетный, 20-й запасной, 2-й мотострелковый полки и отдельный полк МВО. И в полуокружении на правобережье Ламы восточнее Дмитрова и Гришкино в заповедных лесах и вдоль дороги Воздвиженское, Чернятино, Решетниково вели тяжелые бои, отвлекая значительные силы противника, 18-я кавалерийская и 107-я мотострелковая дивизии. При этом разрыв между войсками, действовавшими севернее Новозавидовского и Дмитрова, достиг 20 км, а между Безбородово и частями, оборонявшимися за Волгой, превысил 5 км.

Положение на левом фланге Калининского фронта становилось все более напряженным и опасным. Учитывая сложность ситуации и возможность неблагоприятного развития, Ставка Верховного Главнокомандования в 23 часа 17 ноября передала 30-ю армию в состав Западного фронта, которым командовал генерал Г.К.Жуков. Командующим армией назначается генерал-майор Д.Д.Лелюшенко. Разграничительная линия между Западным и Калининским фронтами переместилась на рубеж Тургиново - Судимирки - Калязин.

А в это время шла перегруппировка соединений и частей, переданных 30-й армии. 17 ноября 46-я кавалерийская дивизия полковника С.З.Соколова заняла оборону по левому берегу Волжского водо-хранилища на участке Судимирки - Осиновка. 5-я стрелковая дивизия, которую только что принял генерал- майор В.Р.Вашкевич, уплотнила свои оборонительные порядки к северо-востоку от разграничительной линии фронтов и была передана Ставкой в подчинение командующему Калининским фронтом И.С.Коневу.

18 ноября в расположение 30-й армии прибыл 46-й мотоциклетный полк. Уже на следующий день он был введен в бой в районе поселка Чистый мох, где с трудом отбивалась от наседавшего противника выходившая из окружения 18-я кавалерийская дивизия.

185-я стрелковая дивизия подполковника К.Н.Виндушева форсированным маршем из района северо-восточнее Калинина по левому берегу Волги 18 ноября вышла в район Свердлово – Карачарово и в ночь на 19 ноября заняла боевые позиции от Безбородово до участка южнее села Завидово.

20 ноября в район села Завидово вышла из окружения, хотя и изрядно потрепанная, но вполне боеспособная 107-я мотострелковая дивизия, которую командующий армией вывел на отдых и пополнение людьми и техникой.

20 ноября утром завязались бои в районе села Завидово. Несмотря на упорное сопротивление воинов 185-й стрелковой дивизии, село пришлось оставить. Но противнику удалось продвинуться в сторону Конакова всего на несколько километров. В начале третьей декады ноября наступление немецких войск было остановлено на рубеже устье Шоши – Городище - Вараксино - Архангельское, Рябинки. Далее линия фронта проходила в 4 - 5 км южнее поселка Второе Моховое и уходила на восток в Московскую область по направлению на Ямугу и Клин.

Командование армии продолжало усиливать этот участок фронта. 20 ноября со стороны Калинина к Иваньковской плотине своим ходом вышла 8-я танковая бригада полковника П.А.Ротмистрова. Здесь она переправилась через Волгу и 21 ноября вошла в боевой расчет 30-й армии. 21-я танковая бригада и поддерживавшие ее части были выведены в резерв командующего армией в район Дмитровой Горы, где 5-я передвижная ремонтная мастерская проводила обслуживание и ремонт боевых машин. Здесь бригада пополнилась личным составом и техникой. В конце месяца ремонтное обслуживание в этой мастерской получила и 8-я танковая бригада.

24 ноября наши войска вынуждены были оставить Клин, после чего линия фронта вплотную подошла к южной границе конаковской зоны южнее и восточнее озера Удельное. В руках фашистов оказались деревни Клинского района Захарово, Титово, Борщево, Владыкино. На территорию конаковской зоны отходили штабы соединений и отдельных частей, части армейского резерва, тыловые подразделения боевых частей, дивизионные обменные пункты боепитания, продовольственные и вещевые подразделения и медико-санитарные батальоны. Через село Архангельское и Домкино, Дмитрову Гору, Ручьи, Уразово, Сынково и Конаково к линии фронта на пополнение действующих частей шли маршевые роты.

Основные боевые действия в последних числах ноября развернулись на Рогачевском и Яхромском направлениях. Противник, бросая в бой редеющие резервы, с большими потерями 26 ноября захватил Рогачево, а 28-го Яхрому и с ходу форсировал канал Москва - Волга. В его руках оказались Солнечногорск, Крюково, Красная поляна, Белый Раст. До Москвы оставалось всего 25 км. И на этой линии немецко-фашистский «Тайфун» был укрощен.

Но гитлеровское командование было уверено, что у русских уже нет никаких резервов, что еще одно усилие, еще один удар - и оборона советских войск будет прорвана, и Москва падет.

Еще в разгар ноябрьских боев за Москву Верховное Главнокомандование Советской армии решило, измотав силы наступавшего врага, без оперативной паузы перейти в решительное контрнаступление. Для этой цели севернее и северо-восточнее Москвы скрытно сосредоточивались соединения 1-й ударной и 10-й армий. На базе дивизий резерва Верховного Главнокомандующего возрождалась 20-я армия. Свежие дивизии с Урала и из Сибири, с Поволжья и Казахстана направлялись на усиление 30-й и 16-й армий. Наступление планировалось начать в середине первой декады, когда противник потеряет наступательные возможности, но еще не успеет перейти к обороне.

К началу декабря в полосе обороны 30-й армии линия фронта проходила от Судимирок на Волжском водохранилище до канала Москва – Волга северо-западнее города Дмитрова. Общая протяженность боевого рубежа составляла около 80 км. Из них 28 км проходило по территории Конаковского района, около 25 км – в нескольких километрах от южной границы конаковской зоны до реки Сестры и около 27 км – по реке Яхроме Московской области.

За исходный район для нанесения главного удара в направлении Клина был избран плацдарм на правом берегу Волжского водохранилища, очерченный линией Конаково - Большие Ручьи – Раменье – Иваньково. Сюда скрытно ночными маршами, а в пасмурную погоду при низкой облачности и днем, подходили свежие, полностью укомплектованные личным составом и техникой сибирские, уральские, казахстанские, поволжские и московские дивизии. Всего за первые пять дней декабря 30-я армия получила 7 дивизий. В их числе были 251-я, 348-я, 365-я, 371-я, 379-я стрелковые, 24-я и 82-я кавалерийские дивизии, которые заняли исходные позиции для наступления. Кроме того, в пути находилась 363-я стрелковая дивизия, которая должна была подключиться к боевым действиям в первые дни наступления.

Группировка войск 30-й армии для контрнаступления, начало которого было назначено на 6 декабря, выглядело следующим образом: правый фланг армии прикрывала 46-я кавалерийская дивизия. Ее полоса наступления имела ширину около 16 километров и проходила по левому берегу Волжского водохранилища от Судимирок до участка восточнее острова Низовский против устья Шоши. Здесь линия фронта переходила на правый берег. От Шоши до линии село Селихово – церковь села Завидово полосу наступления шириной около 6 километров занимали стрелки 185-й дивизии.

На левом фланге армии на территории Московской области от канала Москва – Волга по реке Яхроме на протяжении 27 км изготовились для наступления 18-я и 24-я кавалерийские части и один полк 251-й стрелковой дивизии.

Задачей перечисленных соединений было ведение отвлекающих боевых действий, с тем чтобы не дать возможности немецкому командованию перебрасывать силы на направление главного удара советских войск.

А на направлении главного удара на территории Конаковского района встала 82-я кавалерийская дивизия. Ее полоса наступления ограничивалась линией село Селихово (включительно) – церковь села Завидово, слева линией от высоты 138,7 юго-западнее Тарлаково до станции Решетниково и составляла приблизительно тоже 6 км.

На самом острие планируемого наступления в полосе, ограниченной справа линией высота 138,7 – станция Решетниково, слева – линией Трубицино – Борщево, вышла на исходный рубеж севернее Захарово и Борщево 365-я стрелковая дивизия полковника М.А.Лукина.

Далее в восточной части конаковской зоны и на правобережье реки Сестры в Московской области в несколько эшелонов изготовлялись для наступления 379-я, 371-я, 348-я, 251-й стрелковый полк, 107-я мотострелковая дивизии, 8-я и 21-я танковые бригады, 11-й и 46-й мотоциклетные полки, 145-й танковый батальон, отдельные стрелковые полки, лыжные батальоны, артиллерийские, противотанковые и зенитные части. Здесь в полосе немногим более 20 км командование Западного фронта за счет ослабления второстепенных участков (вспомните, например, участок 46-й кавалерийской дивизии имел протяженность 16 км) накопило 8 полноценных стрелковых и мотострелковую дивизий, 2 танковых бригады и, таким образом, сумело сосредоточить группировку, вдвое превосходившую противника по численности личного состава. Армии Западного фронта за счет сил московской зоны противовоздушной обороны получили заметное превосходство в авиации. Но танковое превосходство оставалось на стороне противника и достигало 7 - 8 крат. Однако метеорологические условия в начале декабря - сильные морозы, превышавшие 30°С, и глубокие снега сводили на нет это превосходство.

Еще раз подчеркнем, что подготовка ударных соединений для контрнаступления Ставкой Верховного Главнокомандования и Генеральным штабом была проведена в ходе тяжелых оборонительных боев и отступления войсковых соединений под непрерывными ударами танковых дивизий и авиации противника. Поэтому начавшаяся в 6 часов утра 6 декабря 1941 года наступательная операция советских войск оказалась для немецко-фашистского командования полной неожиданностью. Эффект первого удара оказался ошеломляющим еще и потому, что начало наступления было не совсем обычным. Оно началось в темноте, за два с лишним часа до рассвета без артиллерийской подготовки. Солдаты первого ударного эшелона шли в атаку в белых халатах и без традиционного «ура!».

Геннадий ЛУБОВ.

1991-1992 гг.

(Продолжение следует).