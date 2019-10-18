Выездной прием

11 октября заместитель начальника Главного управления региональной безопасности Тверской области Александр Веселов провел личный приём граждан в администрации Конаковского района. В рамках приема Александр Владиславович вместе с главой Конаковского района Олегом Лобановским посетили социальные учреждения Конаковского района. В поездке по району принял участие главный врач Конаковской ЦРБ Дмитрий Орлов.

Первым объектом посещения стала средняя школа №7 города Конаково, в которой завершился ремонт двух спортивных залов, раздевалок, душевых и туалетов. Вместе с директором школы Ольгой Булгаковой Александр Веселов осмотрел все отремонтированные объекты и задал вопросы по оставшимся проблемам. Было рекомендовано усилить безопасность территории, дополнительно оборудовать спортивные сооружения образовательного учреждения. Напомним, капитальный ремонт спортивного зала и санузлов учебного заведения был выполнен в рамках софинансирования по программе «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» из регионального и районного бюджетов.

Выездной приём продолжился ещё в одном учебном учреждении города – детской школе искусств города Конаково. Это автономное учреждение дополнительного образования в 2019 году в рамках мероприятий национального проекта «Культура» в числе первых ДШИ Тверской области получило три новых пианино, три скрипки, аккордеон, 22 мольберта, 25 планшетов, шесть магнитно-маркерных досок, световое, звуковое оборудование, мебель: 210 мягких кресел в зрительный зал, 21 банкетку для фортепиано, 15 ученических столов, четыре экспозиционные витрины, интерактивную доску с оборудованием, а также литературу музыкантам и художникам. Всё это с гордостью показала директор ДШИ Татьяна Викторовна Семёнова. На приобретение музыкальных инструментов, оборудования и литературы школе выделено три миллиона 849 тысяч рублей.

Большое внимание правительство Тверской области, районная власть уделяеют здравоохранению, поэтому два следующих объекта выездного приёма – медицинские учреждения: фельдшерско-акушерский пункт в поселке 2-е Моховое и офис врача общей практики в деревне Мокшино. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) - первое звено медицинской помощи в системе нашего здравоохранения. Работа фельдшера на ФАП чрезвычайно многогранна и ответственна. Модульный ФАП в поселке 2-е Моховое построен в конце прошлого года, открыт весной этого года. Учреждение имеет лицензию, работает здесь фельдшер Светлана Анатольевна Макарова. Медицинский работник принимает пациентов, проводит вакцинацию, осуществляет приёмы на дому.

Офис ВОП в Мокшино будет открыт в ближайшее время при современной медицинской клинике. Помещение предоставлено в одном из многоэтажных домов, там уже сделан ремонт, установлена часть оборудования, идет подготовка к приему пациентов. На месте бывшего помещения врача общей практики (ВОП) в Мокшино планируется разместить пункт скорой медицинской помощи, что значительно приблизит экстренную медицинскую помощь к пациентам. Как отметили участники выездного приема, специалисты пункта СМП смогут оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП на трассах М-10 и М-11 и пациентам с острым коронарным синдромом и нарушением мозгового кровообращения в период «золотого» часа.

В поездке по Конаковскому району Александр Веселов, Олег Лобановский интересовались тем, какие имеются проблемы, общались с работниками учреждений и жителями района. На все вопросы, которые задавали конаковцы, они получили исчерпывающие ответы.