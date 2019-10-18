40 лет Конаковскому краеведческому музею

В истории Конаковского краеведческого музея есть несколько значимых дат. Самая первая, а, значит и самая главная, - 1979 год, когда группа энтузиастов, местных жителей, обратилась к властям города с идеей создания краеведческого музея. Для её реализации выделили помещение на улице Энергетиков, 11, которое с помощью местного населения стало наполняться различными предметами, относящимися к истории города и района. Именно эту дату сотрудники Конаковского краеведческого музея отмечают как дату своего основания.

В работе по созданию полноценного музея принимали участие старожилы и заинтересованные жители города. Особенно активным было Корчевское землячество, ветераны и сотрудники фаянсового завода. Они общались с местными жителями, записывали их воспоминания, работали в архивах, готовили публикации. Некоторые из них, например, Г.В.Лубов, А.Н.Басукинский, стали впоследствии очень известными краеведами.

В 1982 году в совет музея вошел В.Д.Трубин, который имел опыт ведения музейного дела. Еще через 2 года музей стал официальным учреждением. В 1988 году общественный музей города получил статус народного музея. Это было признание значимости деятельности музея и его востребованности у жителей города.

Оценило работу конаковских энтузиастов и руководство Тверского Государственного объединенного музея. В апреле 1990 года Конаковский народный музей был включен в качестве филиала в состав ТГОМ. Музей получает новое помещение на пр. Ленина, дом 23 (где располагается и поныне), приобретает государственный статус и новое название - Конаковский краеведческий музей.

Его экспозиция рассказывает об истории этого края со времен его заселения людьми до наших дней, содержит сведения о природных условиях и об экономике региона. Она сформирована в 1990 - 1992 гг. учёными Тверского государственного объединенного музея, которые дополнили находки местных краеведов предметами из фондов ТГОМ, материалами собственных научных экспедиций. Часть экспонатов передал главный художник фаянсового завода Н.А.Коковихин. Время энтузиастов закончилось, наступило время профессионалов.

Первой заведующей музеем стала Ася Валентиновна Журавлева. Лихие 90-е не помешали ей сделать музей востребованным культурным центром. Впоследствии в музее работало немало увлечённых своим делом людей, каждый из которых оставил свой след. Недолго, но плодотворно заведовала музеем Ольга Иньшина. Она плотно занималась запасниками музея, систематизировала собранные в предыдущие годы предметы. 11 лет отдала музею Галина Михайловна Прилепская, ставшая за короткий период одним из самых авторитетных конаковских краеведов. Привлечь в музей людей, увлекающихся литературным творчеством, удалось Татьяне Бутузкиной. Изучением бумажных архивов и публикацией интересных находок в печати занималась Ирина Вдовенко. Нынешние работники музея заведующая Елена Воронина и Василиса Вольская-Багиян проводят важную работу по включению конаковского музейного фонда в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему (КАМИС). Все это внутренняя, не видимая часть музейной работы. Но и для посетителей музей всегда предлагал насыщенную и интересную программу. Кроме экскурсий по основной экспозиции, оформлялись выставки к знаменательным датам истории нашего города, вернисажи, где представляли свое творчество художники и прикладники, проводились различные мероприятия. Эта деятельность не менее важна, и музейные сотрудники занимаются ею самозабвенно, внося свои неповторимые черты.

В истории музея были периоды спадов и подъемов. Некоторое время назад, когда нашим людям стало по карману выезжать за пределы страны, они увлечённо изучали ближнее и дальнее зарубежье. В последние годы, словно насытившись экзотикой и поняв, что родные края все-таки милее, народ стал возвращаться к своим истокам, и количество посетителей в музеях, в том числе и Конаковском краеведческом, возросло. Среди них не только жители города и района, но и гости из области и близлежащих регионов, в том числе из столицы. Это и отдельные посетители, и экскурсии, организованные турфирмами выходного дня. Интерес к музею демонстрируют и гости масштабных событий регионального уровня, таких, как фестиваль «Верещагин СырFest», Волжский хоровой собор и др. Посещение краеведческого музея не является обязательным, но народ «голосует ногами», передавая информацию о музее «из уст в уста».

Но музею по плечу и более масштабные задачи. В регионе сейчас активно развивается туристическая отрасль, и сотрудники мечтают о том, чтобы Конаковский краеведческий был включен в региональные туристические маршруты, проходящие через Конаково. Музей может стать может и не самой зрелищной и веселой, но точно самой интеллектуально содержательной частью маршрута. Ведь рассказывать об истории нашего города и района можно бесконечно, и сотрудники могут делать это блестяще.

Не столь блестяще, к сожалению, выглядит экспозиция, которую, как уже упоминалось, установили в 1990-1992 гг. С тех пор она не обновлялась, ведь для этого нужны средства. А история продолжается, стремительно меняется жизнь, исчезают и возникают новые предприятия и целые отрасли, происходят важные события, меняется отношение к прошлым. Сотрудники Конаковского музея стараются выходить из положения, проводя мероприятия с показом слайдов, организовывая временные экспозиции. Так, появился уголок, посвященный нашему знаменитому земляку писателю Борису Воробьёву, где размещены его личные вещи; материалы о своей работе предоставила агрофирма «Дмитрова Гора». Раз в несколько лет извлекается из недр хранилища роскошный кузнецовский и конаковский фаянс. Зачастую это вещи даже более интересные, чем представлены в основной экспозиции, но они появились позже 1990 г. и взору посетителей предстают нечасто.

Еще одна проблема, о которой сотрудники говорят не первое десятилетие, – необходимость ремонта помещений и замены устаревшего оборудования. И это тоже немалые средства. Судя по отзывам в сети, некоторые посетители считают «основной изюминкой» нашего музея то, что с советских времён экспозиция не менялась, и советуют побывать в нем, пока все «не оцифровали и не отмультимедировали». Но основная масса отмечает необходимость приведения помещений музея в приличное состояние. Впрочем, и те, и другие отмечают интереснейшую историю края и профессионализм экскурсоводов. «Человеческий фактор» в данном случае играет положительную роль. И, поздравляя конаковских музейщиков с 40-летием, хочется от души пожелать им осуществления заветной мечты и стать полноправной частью туристической отрасли тверского края.

А пока приходится справляться своими силами. И получается неплохо, вот в прошедшие выходные пришлось проводить одну за другой шесть экскурсий по новой выставке «Свистим, гремим, рассмешить хотим», на которой представлены народные звуковые игрушки из коллекции частного музея москвичей Марианны Обоевой и Ильи Кулкера. Погремушки, трещотки, шаркунки, свистульки, пищалки разных стран мира, воспроизведенные современными мастерами по старинным образцам, можно не только подержать в руках, но и поиграть на них.

Попавшие на выставку гости столицы назвали её выставкой международного уровня. И это не преувеличение, ведь проект осуществляется при кураторстве фонда Артпроект, журнала «Декоративное искусство». Удивительно, что она попала в Конаково, ведь до сей поры она гостила лишь в знаковых туристических городах.

Владельцы коллекции располагают и другими, не менее интересными предметами и обещают привезти к концу года еще одну выставку.

19 октября,

в 13 часов, в музее состоится юбилейное

мероприятие,

посвященное

40 летию музея.

Ирина Вдовенко,

краевед.