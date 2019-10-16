Новый образовательный проект «Нас пригласили в Кванториум» в 2019 году охватит 3 тысячи школьников Тверской области

В текущем году в Тверской области стартовал образовательный проект «Нас пригласили в Кванториум», который реализуется по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Финансирование программы обсудили на заседании Бюджетной комиссии региона.

До конца года еженедельно «Кванториум» будет принимать по 200 школьников Верхневолжья: всего 3000 детей из всех 42 муниципалитетов. Первыми участниками проекта стали ученики тверской школы №17.

«Наша задача – обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности. Проект «Кванториум» даёт возможность не просто увидеть современные технологии на картинке, но и научиться их применять на практике», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Интерактивная программа «Нас пригласили в Кванториум» рассчитана на учеников 7-х классов. Мероприятие проводится в формате квеста: ребята знакомятся с миром современных технологий, виртуальной и дополненной реальностью, учатся управлять роботами и квадрокоптерами, работать 3D-ручками.

На обеспечение подвоза и питания детей из муниципалитетов в рамках проекта «Нас пригласили в Кванториум» из регионального бюджета в 2019 году планируется направить свыше 1,2 млн рублей. Порядка 100 тыс. рублей составит софинансирование из местных бюджетов.

Детский технопарк «Кванториум» в Твери создан в 2018 году. Уникальная высокотехнологичная площадка дополнительного образования детей и подростков в сфере инженерных наук открыта на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для почти тысячи тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

В рамках национального проекта «Образование» в Тверской области создаётся сеть лабораторий детского технопарка «Кванториум». В 2019 году распределено 8 грантов для школ Верхневолжья на создание мини-«Кванториумов». При областной поддержке школы смогут приобрести современное оборудование – 3D принтеры, компьютеры, а также мебель и необходимую для учебы технику.

Пресс-служба Правительства Тверской области