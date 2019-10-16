Игорь Руденя на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО внес предложения по реализации национального проекта «Здравоохранение»

16 октября Губернатор Игорь Руденя в Москве принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоре Щёголеве. Обсуждалась реализация в регионах округа национального проекта «Здравоохранение». Это один из 12 проектов, разработанных Правительством России на основе Указа Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года.

«Президентом страны определены целевые ориентиры по сокращению смертности населения, увеличению продолжительности здоровой жизни, оказанию современной медицинской помощи», – сказал Игорь Щёголев, открывая заседание Совета.

Участники рассмотрели лучшие практические наработки в здравоохранении, а также инновационные технологии, которые применяются в регионах. Обсуждались практические шаги, связанные с реализацией региональных проектов и эффективным выполнением задач по развитию здравоохранения, поставленных главой государства.

Свои предложения на заседании озвучил Губернатор Игорь Руденя.

«В первую очередь, предлагаем сконцентрироваться на выпуске специалистов высших учебных заведений медицинской отрасли и пересмотреть прием иностранных студентов. Сегодня идет активная работа – строительство поликлиник, больниц. Мы должны обеспечить необходимое количество своих высококвалифицированных кадров, которые будут соответствовать потребностям региона», – сказал Игорь Руденя журналистам после заседания Совета.

Вторая инициатива Губернатора касается реновации детских поликлиник, расположенных на первых этажах жилых домов. По мнению Игоря Рудени, в национальном проекте «Здравоохранение» необходимо предусмотреть строительство детских поликлиник для выведения учреждений из неприспособленных помещений.

«Такой опыт у нас уже есть – подобный проект реализуем в Твери, это новая поликлиника в микрорайоне «Южный», – отметил Губернатор.

Третье предложение – обновление парка машин скорой помощи, замена их на автомобили более высокого класса, что особенно важно для сельских территорий.

Сейчас в регионе запущен процесс модернизации службы скорой медицинской помощи. Создаётся единый диспетчерский центр скорой и неотложной помощи Тверской области, интегрированный с системой «112». Главные задачи – материально-техническое обеспечение службы, увеличение количества бригад скорых, повышение заработной платы сотрудников, обновление транспортного парка.

По мнению Игоря Рудени, в регионах также есть запрос на доукомплектацию фельдшерско-акушерских пунктов. В Тверской области ведется работа по обновлению сети ФАПов. Уже установлено порядка 70 новых. Как считает глава региона, эта цифра должны быть удвоена.

При общении со СМИ Губернатор также подтвердил планы по строительству новой Детской областной клинической больницы.

«По поручению Президента Тверская область получила на 2020-2022 годы полное финансирование на строительство. Это будет один из самых современных центров медицины. Вместе с расположенным рядом перинатальным центром будет создан единый кластер детского здравоохранения. Также планируется строительство инфекционного детского центра, всей необходимой инфраструктуры: гостиницы для родителей с детьми, современной станции скорой помощи, вертолетной площадки. Кроме того, обсуждается вопрос о строительстве нового онкологического корпуса в Твери», – сообщил Игорь Руденя.

В Тверской области формируется единая система медицинских центров и отделений сердечно-сосудистой, онкологической и перинатальной служб. Приняты решения о создании в 2020 году второго регионального сосудистого центра в Ржеве и открытии двух филиалов областного перинатального центра в Ржеве и Кимрах. В ближайшее время будет утверждён трёхлетний план по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений.

Комплекс принимаемых в регионе мер в здравоохранении позволил за 8 месяцев 2019 года снизить показатели смертности на 5,7%. Снижение зафиксировано практически по всем основным группам заболеваний.

Пресс-служба Правительства Тверской области