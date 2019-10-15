Губернатор Игорь Руденя призвал управленцев Тверской области принять участие в конкурсе «Лидеры России»

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает, что управленцы Тверской области должны проявить себя, продемонстрировать свои опыт и знания в рамках конкурса «Лидеры России». Вопрос об участии представителей региона в конкурсе задали журналисты после заседания регионального Правительства 15 октября.

«Конечно, стоит участвовать. В Твери представлен уникальный опыт и уникальные компетенции. У нас есть ряд успешных предприятий, которые конкурируют на мировом уровне, в том числе в производственной сфере. Нашим представителям обязательно нужно выдвигаться на конкурс. Уверен, мы займем достойное место», – сказал Игорь Руденя.

«Лидеры России» – флагманский проект АНО «Россия – страна возможностей», наблюдательный совет которого возглавляет Президент РФ Владимир Путин. На конкурс приглашают современных и мотивированных на успех управленцев. Подать заявку можно на сайте https://лидерыроссии.рф/ до 27 октября 2019 года.

Запуск третьего сезона Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» поддержал Президент России Владимир Путин. Старт заявочной кампании был дан 4 октября в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

Конкурс «Лидеры России» направлен на выявление и поддержку перспективных руководителей.

300 суперфиналистов конкурса получат гранты в размере 1 млн рублей на повышение квалификации в рамках лучших программных курсов для управленцев. Победители также смогут получить консультации наставников – известных руководителей бизнеса и госуправления. Это Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов, Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. В состав Наблюдательного совета конкурса вошел Владимир Лукин – член Совета Федерации РФ от Тверской области, президент Паралимпийского комитета России.

На очных этапах участники смогут пообщаться с лидерами страны и регионов, топ-менеджерами корпораций.

Среди нововведений третьего конкурса «Лидеры России» – управленческие специализации: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

Участниками конкурса могут стать управленцы в возрасте до 55 лет включительно. Критерием оценки станет уровень проявленных общих знаний, интеллектуальных способностей, управленческого потенциала, лидерских качеств и профессиональных компетенций в ходе выполнения заданий конкурса. По их итогам каждый участник получит баллы, формирующие значения его индивидуального рейтинга.

В 2018 году более 160 представителей Тверской области были допущены к заключительному блоку дистанционного отбора конкурса «Лидеры России». В 2017-м в полуфинал по Центральному федеральному округу от Тверской области вышли семь представителей Верхневолжья.

Всего в прошлом году в конкурсе «Лидеры России» приняли участие 199 тысяч человек, победителями стали 103 участника.

Пресс-служба Правительства Тверской области