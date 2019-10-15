Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области увеличен более чем на 55 млн рублей

15 октября на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, внесены изменения в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018 – 2023 годы. В частности, принято решение о докапитализации регионального Фонда содействия кредитования малого и среднего предпринимательства на 55,8 млн рублей.

Средства предусмотрены на предоставление возвратных краткосрочных заемных средств субъектам малого и среднего предпринимательства. По плану этого года количество займов будет увеличено на 40% по сравнению с прошлогодними показателями, на 45 % увеличится сумма займов.

«Приоритетными для поддержки в Тверской области являются производственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и туристические организации. Особое внимание необходимо уделить популяризации предпринимательства, обучению молодёжи основам бизнеса и поддержке старт-апов, созданных молодыми предпринимателями. От их успеха во многом будет зависеть успех реализации в Тверской области национального проекта в сфере предпринимательской деятельности», — считает Игорь Руденя.

Увеличение Фонда позволит ежегодно сохранять не менее 150 рабочих мест, создать не менее 25 новых мест, обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет.

За 9 месяцев 2019-го Фондом предоставлено 146 займов, что на 46 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в этом году планируется выдать 194 займа на сумму более 305 млн рублей. В настоящий момент в Фонд подано 40 заявок на предоставление микрозаймов, из них 21 – заявки от представителей муниципальных образований Тверской области.

По информации регионального Министерства экономического развития, увеличение заявок – результат проводимой в регионе по поручению Губернатора работе по консультационной, имущественной и финансовой поддержке предпринимателей. Это обеспечение льготного доступа малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам и производственным площадям, формирование единой региональной системы поддержки предпринимателей, в том числе создание центра «Мой бизнес».

В настоящее время в Тверской области реализуются 5 региональных составляющих национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

К 2024 году планируется увеличить количество предприятий с 47,4 тыс. до 52,2 тыс. (на 10%), занятых на них жителей региона — со 176 тыс. до 211 тыс. человек (на 20%). Предусмотрено существенное увеличение вклада малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт: с 33,4% в 2019 году до 40,8% в 2024 году.

На реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Тверской области в 2019 году заложено более 423 млн рублей. Из них более 211 млн рублей — по линии Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства.

В 2019 году Центром поддержки экспорта Тверской были организованы бизнес - миссии в Германию, Азербайджан, Армению, Беларусь, а также участие предпринимателей региона в международных выставках «Eхpo-Russia Uzbekistan – 2019», Международной выставке продуктов питания и ингредиентов «Expo Food Guangzhou-2019», Международной выставке качественных потребительских товаров International Commodity Fair и других.