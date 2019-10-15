НКО Тверской области получили региональные гранты на реализацию патриотических и социальных проектов

Четыре социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) Верхневолжья получили областные гранты в объеме 1,3 млн рублей на реализацию своих инициатив. Вопрос вошел в повестку заседания регионального Правительства, которое 15 октября провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: очень важно поддерживать социально значимые проекты, особенно – патриотической направленности.

«В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы как наследники великой державы делаем особый акцент на реализацию проектов по сохранению памяти о героическом подвиге нашего народа, патриотическому воспитанию», – сказал Игорь Руденя.

Поддержан проект «Дорогами Победы» областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Запланированы «Уроки мужества» в рамках образовательно-экскурсионных поездок в Музей Победы на Поклонной горе в Москве, а также на Ржевский мемориал Советскому солдату. Предполагается, что в экскурсиях примут участие около 500 юнармейцев и школьников Верхневолжья. На реализацию заявленных планов «Боевому братству» выделяется 531 тыс. рублей.

Фонду поддержки Театра юного зрителя «стАРТ» предоставлено 85 тыс. рублей на II региональный литературный конкурс «VITA.ТЮЗ, посвященный Году Памяти и Славы» среди учащихся общеобразовательных и профессиональных учреждений Тверской области. Также запланировано издание буклетов с произведениями победителей конкурса.

Тверской фонд развития культуры и спорта «Отчий дом» получит 537 тыс. рублей на социальный проект «Возвращение к корням». Он предполагает создание экологических троп на территории Ботанического сада Тверского государственного университета. Кроме того, будет проведена реконструкция этноботанических экспозиций «Травник» и «Монастырский сад», организованы семейный праздник «Отчий дом», выставка цветов, мастер-классы и экскурсии. В образовательно-просветительских инициативах примут участие около 7000 человек.

Региональному отделению «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» выделено 99 тыс. рублей на развитие школы волонтеров «Наследие». В проекте будут задействованы добровольцы, школьники, молодежь, жители муниципальных образований – порядка 100 человек.

Все они станут участниками волонтерской группы в сфере сохранения историко-культурного наследия Тверской области. Активисты проведут Дни заботы о памятниках истории и культуры, приуроченные к Международному дню памятников и исторических мест 18 апреля. Запланированы субботники на культурных объектах Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области