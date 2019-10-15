В Тверской области следить за сохранением экологии Волги будет «Речной дозор»

В октябре 2019 года на базе Тверского суворовского военного училища начинает работу отделение молодежного общественного экологического движения «Речной дозор». Участники движения будут следить за состоянием водных объектов Верхневолжья.

Отделение «Речного дозора» в Твери стало первым на Волге и включилось в реализацию проекта «Молодежное движение «Речной дозор» – за чистую Волгу!», который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

В 2019 году в Тверской области реализуются региональные программы по улучшению экологического состояния Волги и повышению качества питьевой воды. Они разработаны в рамках федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

«Президент России Владимир Путин и Правительство страны оказывают серьёзную поддержку Тверской области. Для нас участие в этих проектах имеет особое значение: они дают возможность выйти на новый уровень развития инфраструктуры, сохранить Волгу для будущих поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области на реализацию региональной программы федерального проекта «Чистая вода» в 2019-2024 года заложено более 3, 1 млрд рублей, из них 2,4 млрд рублей – средства федерального бюджета.

На реализацию региональной программы по улучшению экологического состояния реки Волги выделят 3,2 млрд рублей, включая 2,3 млрд рублей федеральных средств.

Общественное движение «Речной дозор» – это комплексный проект в сфере экологии. Цель движения – участие в работе по сохранению водных ресурсов, развитие научно-исследовательской деятельности и волонтёрства, воспитание ответственного отношения к природным ресурсам.

Отделение «Речного дозора» в Твери сформировано из числа курсантов 5 курса 9 класса Тверского суворовского училища, в него вошли 17 суворовцев. «Дозорные» будут регулярно отбирать пробы речной воды на двух точках в черте города и проводить анализ качества воды.

10 октября в Тверском суворовском училище для участников «Речного Дозора» Фонд «Без рек как без рук» провел обучающий семинар по методам экспресс-диагностики природных вод, лекцию об организации эко-мониторинга рек, значении и способах определения показателей качества природных вод. Затем было проведено практическое занятие по анализу качества воды на образцах, взятых из рек Волга и Тьмака, в ходе которого суворовцы освоили методики полевого измерения гидрохимических параметров.

О результатах своих исследований члены «Дозора» в случае превышения показателей будут сообщать в местные надзорные органы.

После Твери начнут свою работу еще два отделения «Речного дозора» на Волге – в Астрахани и Кстово. Таким образом будет сформирована сеть отделений, проводящих общественный экомониторинг Волги.

Пресс-служба Правительства Тверской области