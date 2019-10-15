



18 октября в 19:00 на телеканале Россия-24 Тверь выйдет в эфир программа «Разговор с Губернатором». Вопросы для Губернатора Игоря Рудени принимаются по телефону (4822) 32-36-91.

В программе «Разговор с Губернатором» глава региона расскажет о ключевых направлениях работы регионального Правительства, значимых событиях в жизни области.

Прошлый выпуск «Разговора с Губернатором» вышел в мае 2019 года и был посвящён реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

Основными темами стали ремонт дорог в муниципалитетах, внедрение новой модели пассажирских перевозок и схемы обращения с ТКО, благоустройства общественных пространств, поддержки многодетных семей и молодежи, строительства новых учреждений образования.



Пресс-служба Правительства Тверской области

