Игорь Руденя обсудил с представителями ПАО Банк ВТБ строительство стадиона «Центральный» в Твери

Вопросы строительства стадиона «Центральный» в городе Твери обсуждались в ходе рабочей встречи Губернатора Игоря Рудени с первым заместителем Президента – председателя правления банка ВТБ Андреем Пучковым, которая состоялась 14 октября в Правительстве Тверской области. Стороны также осмотрели состояние существующего объекта. Достигнута предварительная договорённость о возможном участии ПАО Банк ВТБ в реализации проекта.

По мнению Игоря Рудени, это должен быть современный, качественный, многофункциональный спортивный комплекс, который станет частью кластера, объединяющего расположенные рядом спортивные объекты.

При разработке и реализации проекта акцент будет сделан на развитии легкоатлетического направления и футбольной инфраструктуры.

Строительство современных спортивных комплексов в Твери и крупных муниципалитетах – одна из ключевых задач Стратегии развития физкультуры и спорта в регионе до 2024 года. На ее реализацию планируется направить свыше 9,2 млрд рублей, из них более 8,3 млрд – средства областного бюджета. В рамках Стратегии предусмотрены мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных спортивных школ, в том числе приобретение оборудования и инвентаря, ремонт школьных спортивных залов.

Важное для региона направление – развитие профессионального спорта. 13 июня заключено соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в регионе между Правительством Тверской области и хоккейным клубом «Динамо-Москва». Подписание документа дало старт новому этапу хоккейной истории Верхневолжья. В Твери размещены две команды: Высшей хоккейной лиги - «Динамо-Тверь» и молодёжной хоккейной лиги – «Динамо-Москва». Тренировочной площадкой стал спортивный комплекс «Юбилейный».

Пресс-служба Правительства Тверской области