Игорь Руденя принял участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференцсвязи

14 октября Губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провёл заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Медведев в режиме видеоконференцсвязи. Обсуждалась реализация в регионах национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

Премьер-министр особо отметил необходимость эффективной работы по созданию новых мест в ясельных группах для детей до 3 лет по проекту «Демография», а также развития программы льготной ипотеки для семей с детьми. В сфере здравоохранения первоочередные задачи — борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, строительство новых и модернизация существующих ФАПов в сельской местности, а также закупка мобильных медицинских комплексов.

«Фельдшерско-акушерские пункты и мобильные комплексы играют одну из ключевых ролей в повышении доступности медицинской помощи для жителей малых населённых пунктов. Главы регионов должны сделать всё, чтобы они были закуплены и начали работать как можно быстрее», — сказал Дмитрий Медведев.

Тверская область участвует во всех направлениях реализации национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

«Для Тверской области формирование современной и доступной системы медицинской помощи населению является приоритетом. Качественная реализация национального проекта «Здравоохранение» — наша общая задача», – считает Губернатор Игорь Руденя.

По национальному проекту «Здравоохранение» часть нового оборудования уже поступила в медицинские учреждения региона. В частности, 4 аппарата искусственной вентиляции легких для городской больницы № 7 Твери, Бежецкой, Нелидовской, Ржевской ЦРБ. Осуществлена закупка более 2,3 тыс. единиц оргтехники в рамках цифровизации отрасли. Поставка оставшейся части оборудования планируется до конца текущего года: 2 компьютерных томографа, 39 единиц оборудования для областного клинического онкологического диспансера, 6 рентгеновских и эндоскопических аппаратов. Также будет закуплено 2 мобильных комплекса, оснащенных аппаратами УЗИ и ЭКГ для Кимрской и Торжокской ЦРБ.

В настоящее время в сельских территориях Тверской области уже установлен 61 фельдшерско-акушерский пункт. До конца 2021 года планируется увеличить количество новых ФАПов до 100.

В этом году заключены договоры на работу в сельской местности с тремя врачами. На рассмотрении находятся заявления ещё от пяти врачей и четырёх фельдшеров на получение единовременных выплат по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В Тверском государственном медицинском университете по целевому направлению от учреждений здравоохранения региона обучаются 79 ординаторов и 60 студентов.

В текущем году принято решение о создании второго регионального сосудистого центра в городе Ржеве и открытии двух филиалов областного перинатального центра в Ржеве и Кимрах. Обсуждается строительство нового онкоцентра при поддержке Правительства РФ. Разрабатывается трёхлетний план по ремонту и укреплению материально-технической базы центральных районных больниц.

В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году в Тверской области введены в строй новая школа в микрорайоне «Юность» в Твери и детский сад в Калашниково Лихославльского района. В 2020-2022 годах планируется строительство ещё двух школ и семи детских садов.

Реализуются федеральные меры поддержки многодетных и молодых семей с детьми: компенсация на проезд в медицинские организации беременным женщинам, проживающим в сельской местности, выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, единовременная выплата на частичное погашение ипотечного кредита молодой семье.

На региональном уровне введён ряд новых мер поддержки семей с детьми. С 1 января текущего года многодетные семьи освобождены от платы за вывоз мусора.

С 1 октября 2019 года всем семьям, где родился ребёнок, предоставляется подарочный набор детских принадлежностей. Планируется, что до конца 2019 года мерой поддержки смогут воспользоваться не менее 2900 семей.

С 2020 года многодетным семьям Тверской области также будет предоставляться субсидия на приобретение транспортного средства до 1 млн рублей, освобождение от транспортного налога. Компенсация для молодых семей на выплату ипотеки при рождении первого ребёнка составит 200 тысяч рублей, второго – 300 тысяч рублей, третьего – 500 тысяч рублей. Также для первоклассников и пятиклассников из многодетных семей предусмотрена компенсация на приобретение школьной формы.

Пресс-служба Правительства Тверской области