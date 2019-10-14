Команда Центра кадетского воспитания из Тверской области вошла в число победителей Международного слёта «Кадетское содружество»

Команда Центра кадетского воспитания из Некрасово Тверской области заняла второе общекомандное место на 8-м Международном слёте кадет России и Ближнего Зарубежья «Кадетское содружество», который завершился 12 октября в Санкт-Петербурге. В Слете приняли участие 145 кадет из 10 регионов Российской Федерации, Республик Беларусь и Казахстан.

Главные задачи Слёта – развитие и укрепление основ патриотического воспитания, формирование у молодёжи активной жизненной позиции, профессиональное ориентирование подрастающего поколения.

Комплекс мероприятий, связанных с формированием у детей и молодёжи Тверской области традиционных ценностей, моральных и этических норм, патриотизма закреплён в Стратегии духовно-нравственного воспитания детей на 2018-2027 годы. По инициативе Губернатора Игоря Рудени в регионе создан Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию граждан.

В программу Слёта вошли смотр строя и песни, конкурс символики и атрибутики кадетских классов, спортивные соревнования по нормативам ВФСК «Готов к труду и обороне» и мини-футболу. Также состоялись «Интеллектуальный марафон» – олимпиады по различным общеобразовательным предметам, конкурс-презентация команд «Кадетская дружба», профориентационные встречи с представителями военных вузов Санкт-Петербурга. Кроме того, кадеты приняли участие в международном конкурсе патриотической песни «Катюша».

Тверскую область на Слёте представляли 10 человек – ученики Центра кадетского воспитания с 6-го по 11-й классы. Кроме второго места, тверская команда «Будущее России» получила награду как самая сплочённая. «Центр кадетского воспитания» Тверской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, основан как «Некрасовская школа-интернат» в 1959 году. Сейчас в Центре воспитывается более 30 ребят, в том числе девочки. Кадеты активно участвуют в соревнованиях и конкурсах разного уровня. Ребята, добившиеся наибольших успехов, получают возможность отдохнуть в ВДЦ «Орленок» и других оздоровительных лагерях.

Слёт «Кадетское содружество» организован межрегиональным многопрофильным центром «Петербургское образование», Санкт-Петербургским международным центром «Образование без границ», командованием Западного военного округа, Морским советом при Правительстве Санкт-Петербурга, региональным отделением «ДОСААФ», Академией военных наук РФ и другими учреждениями.

Пресс-служба Правительства Тверской области