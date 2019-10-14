Игорь Руденя провел организационное совещание в Правительстве Тверской области

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
14 октября Губернатор Игорь Руденя провел совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждались текущие вопросы по основным направлениям работы.
В том числе, речь шла о бюджете Верхневолжья на следующий год по отраслям. Игорь Руденя отметил, что каждое региональное Министерство должно обеспечить качественное планирование бюджетного процесса и контроль за его исполнением, особенно в части реализации национальных проектов.
Губернатор особо подчеркнул необходимость создания новых рабочих мест в муниципалитетах.
«Мы должны наращивать число рабочих мест во внебюджетной сфере, при этом сохраняя бюджетные рабочие места. Тогда будет обеспечено развитие регионального рынка труда и экономики», — сказал Игорь Руденя.
Кроме того, участники рассмотрели обращения граждан, касающиеся социальной защиты, здравоохранения и других тем.
Пресс-служба Правительства Тверской области