Игорь Руденя провел организационное совещание в Правительстве Тверской области

14 октября Губернатор Игорь Руденя провел совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждались текущие вопросы по основным направлениям работы.

В том числе, речь шла о бюджете Верхневолжья на следующий год по отраслям. Игорь Руденя отметил, что каждое региональное Министерство должно обеспечить качественное планирование бюджетного процесса и контроль за его исполнением, особенно в части реализации национальных проектов.

Губернатор особо подчеркнул необходимость создания новых рабочих мест в муниципалитетах.

«Мы должны наращивать число рабочих мест во внебюджетной сфере, при этом сохраняя бюджетные рабочие места. Тогда будет обеспечено развитие регионального рынка труда и экономики», — сказал Игорь Руденя.

Кроме того, участники рассмотрели обращения граждан, касающиеся социальной защиты, здравоохранения и других тем.

Пресс-служба Правительства Тверской области