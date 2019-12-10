Игорь Руденя посетил площадку строящегося в Тверской области Ржевского мемориала Советскому солдату

11 октября Губернатор Игорь Руденя посетил площадку Ржевского мемориала Советскому солдату, который возводится в Тверской области. Вместе с главой региона с ходом реализации проекта ознакомились представители Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Сессия РАНХиГС, организованная в Твери, посвящена реализации федеральных проектов в Верхневолжье.

Игорь Руденя осмотрел строительную площадку, прилегающую территорию, где ведется благоустройство.

«Тверская область удостоена большой чести стать местом строительства масштабного мемориала Советскому солдату. Монумент станет важным символом нашей памяти о более чем миллионе воинов, отдавших жизни в боях подо Ржевом, и всех павших в годы Великой Отечественной войны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею создания Ржевского мемориала поддержал Президент России Владимир Путин. Завершить строительство планируется в 2020 году, к 75-летию Великой Победы.

Сейчас на площадке Ржевского мемориала Советскому солдату идет подготовка к монтажу центральной скульптуры – фигуры воина. В настоящее время памятник уже наполовину отлит из бронзы на предприятии в Подмосковье. 25-метровый монумент на стальном каркасе установят на 10-метровом насыпном кургане. Первой частью скульптуры, которая будет смонтирована на месте, станут три птицы, находящиеся в основании монумента.

На месте будущего мемориала полностью завершены монолитные работы, на стадии завершения – отсыпка кургана. Обустроены подпорные стенки, построена дорога вокруг кургана. Продолжается установка систем освещения, благоустройство территории, озеленение.

В основу идеи центральной фигуры монумента легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Созданием памятника занимаются около 30 специалистов под руководством скульптора Андрея Коробцова. Предполагается, что монтаж скульптуры завершится в апреле 2020 года.

Ржевский мемориал Советскому солдату возводится на месте кровопролитных боев под Ржевом в 1942–1943 годах. Он увековечит имена тысяч солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.

В районе монумента будет обустроена автомобильная развязка со светофорами, парковка, до 4 полос будет расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево с соблюдением всех требований безопасности – установкой линий освещения, нанесения шумовой разметки, также будут установлены знаки туристской навигации. Рядом с дорогой планируется строительство вертолётной площадки, которая единовременно сможет принимать до 4 вертолётов.

В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. На монументе будут увековечены имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

Внести свой вклад в создание одного из самых масштабных в России и Европе мемориалов может каждый. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru. На сегодняшний день собрано порядка 265,5 млн рублей пожертвований.

Пресс-служба Правительства Тверской области