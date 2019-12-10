В Тверской области наградили стипендиатов и лауреатов премии Губернатора

11 октября 2019 года в Тверской академической областной филармонии состоялся концерт-презентация стипендиатов и лауреатов премии Губернатора Тверской области. Приветствие участникам, гостям и зрителям направил Игорь Руденя.

«Верхневолжье славится богатейшим культурным наследием, выдающимися художниками, музыкантами, артистами, поэтами и писателями. Творчество молодых дарований региона доказывает, что многовековые традиции отечественного искусства сохраняются и приумножаются на тверской земле. Желаю всем стипендиатам вдохновения и новых успехов. Пусть ваша энергия, талант и творчество и дальше служат людям, делают нашу жизнь прекрасней», – отмечено в приветствии от Губернатора Игоря Рудени.

Кроме концерта состоялось торжественное награждение дипломами стипендиатов и лауреатов премии. В фойе Тверской академической областной филармонии представлена отчетная выставка художественного, декоративно-прикладного творчества и дизайна.

Ежегодные стипендии и премии молодым талантам, проявившим себя в художественном творчестве, присваиваются в рамках проекта «Молодые дарования тверского края». В этом году высокие звания получили 110 человек.

Презентация стипендиатов Губернатора Тверской области стала завершением областного конкурса, который состоялся 14 апреля 2019 года. В нем приняли участие воспитанники детских школ искусств региона, культурно-досуговых учреждений, детских и молодежных общественных объединений, учащиеся общеобразовательных организаций. Участниками конкурса также стали студенты Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского, колледжа культуры имени Н.А. Львова, художественного колледжа имени А.Г. Венецианова, промышленно-экономического и технологического колледжей.

Конкурс проводился по номинациям: музыкальное исполнительство (фортепиано и другие музыкальные инструменты), театральное, хореографическое и изобразительное искусство, искусство цирка, кино-, видеоискусство и декоративно-прикладное искусство, дизайн, фотоискусство, социально-культурное проектирование.

Право стать лучшими оспаривали более 300 человек из 30 учебных заведений культуры и искусства Тверской области.

Мастерство претендентов оценивало жюри, в которое вошли ведущие специалисты в области культуры и искусства Москвы, Санкт-Петербурга и Твери. В их числе – народные артисты, заслуженные деятели искусств, заслуженные работники культуры, лауреаты международных конкурсов, члены творческих союзов, профессора столичных вузов.

Пресс-служба Правительства Тверской области