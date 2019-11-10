Игорь Руденя сохранил 3-е место в медиарейтинге губернаторов ЦФО за сентябрь

Игорь Руденя занял 3-е место в медиарейтинге глав субъектов ЦФО по итогам сентября. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия». Позицию в тройке самых публичных губернаторов руководитель Тверской области удерживает уже больше года.

В числе наиболее заметных для СМИ инфоповодов «Медиалогия» отметила инициативы Игоря Рудени по развитию в Тверской области IT-индустрии и цифровой экономики, с которыми губернатор выступил на IT-форуме Digital Days в Твери. Напомним, в Тверской области будет разработана региональная госпрограмма в IT-сфере и создан самостоятельный орган исполнительной власти Тверской области по цифровому развитию и информационным технологиям, что позволит сформировать единую систему эффективной реализации на территории тверского региона национального проекта «Цифровая экономика» и федеральных программ в этой сфере. Также по инициативе Игоря Рудени в Законодательное Собрание Тверской области внесён законопроект о сокращении в 4 раза ставки налога для IT-компаний, использующих упрощённый режим налогообложения. Аналогичные меры по уменьшению стоимости патента будут приняты для предприятий отрасли, работающих по патентной системе налогообложения. Кроме того, Игорь Руденя заявил о планах создания в Твери IT-колледжа для подготовки молодых специалистов в соответствии с потребностями конкретных компаний.

Особое внимание телевидения, прессы и сетевых изданий привлекли принятые в сентябре новые меры поддержки семей с детьми, которые в Тверской области вводятся с 2020 года по инициативе Игоря Рудени.

«В последние годы на федеральном и региональном уровне введён целый ряд новых мер социальной поддержки семей. Мы видим, что они достаточно эффективны. С 2015 года в Тверской области количество многодетных семей увеличилось более чем на 40% - до 11705. Новые инициативы, в первую очередь, направлены на молодые и многодетные семьи, решение жилищного вопроса, создание условий для роста доходов семей, включая трудоустройство, воспитание и образование детей, а также пропаганду семейных ценностей», — сказал Игорь Руденя.

Речь идет о четырех новых мерах поддержки. Многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) один раз в 5 лет. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину мощностью до 250 лошадиных сил. Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

Также расширены действующие меры поддержки и учреждены новые награды для семей: почётный знак «Гордость отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Нововведения коснулись и региональной программы поддержки молодых семей, которые купили жилье в ипотеку. Сейчас пособие для семей, где один из родителей моложе 25 лет, при рождении ребёнка составляет 200 тыс. рублей. С 2020 года при рождении или усыновлении первого ребёнка выплата составит 200 тыс. рублей, второго – 300 тыс. рублей, третьего – 500 тыс. рублей.

В настоящее время на территории Верхневолжья действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в 2019 году заложено более 2,4 млрд рублей.

Еще одно заметное событие сентября – открытие в Твери с участием губернатора Игоря Рудени нового цеха горячего цинкования на российско-итальянском предприятии «Диэлектрические кабельные системы». Предприятие стало одним из немногих отечественных производств, имеющих собственные мощности для самостоятельного горячего цинкования изделий. Реализация проекта повышает экспортный потенциал предприятия. Кроме того, благодаря открытию нового цеха дополнительно создано более 50 рабочих мест.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.