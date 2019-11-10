Управленцев Тверской области приглашают принять участие в конкурсе «Лидеры России»

Стартовала регистрация на открытый конкурс «Лидеры России». Это флагманский проект АНО «Россия – страна возможностей», наблюдательный совет которого возглавляет Президент РФ Владимир Путин. Прием заявок ведется до 27 октября 2019 года. На конкурс приглашают современных и мотивированных на успех управленцев Тверской области. Подать заявку можно на сайте https://лидерыроссии.рф/.

Конкурс «Лидеры России» направлен на выявление и поддержку перспективных руководителей.

В Тверской области ведется системная работа по повышению качества государственного управления. Ключевая задача для руководителей всех уровней – реализация на территориях мероприятий национальных проектов.

«Сегодня важно научится командно реализовывать все планы. Главная задача – совместно доводить до успешного завершения все обозначенные и запущенные нами проекты», – отметил Губернатор Игорь Руденя на стратегической сессии РАНХиГС 9 октября, посвященной национальным проектам.

300 суперфиналистов конкурса получат гранты в размере 1 млн рублей на повышение квалификации в рамках лучших программных курсов для управленцев. Победители также смогут получить консультации наставников – известных руководителей бизнеса и госуправления. Это Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьеры Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов, Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. В состав Наблюдательного совета конкурса вошел Владимир Лукин – член Совета Федерации РФ от Тверской области, президент Паралимпийского комитета России.

На очных этапах участники смогут пообщаться с лидерами страны и регионов, топ-менеджерами корпораций.

Среди нововведений третьего конкурса «Лидеры России» – управленческие специализации: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

Участниками конкурса могут стать управленцы в возрасте до 55 лет включительно. Критерием оценки станет уровень проявленных общих знаний, интеллектуальных способностей, управленческого потенциала, лидерских качеств и профессиональных компетенций в ходе выполнения заданий конкурса. По их итогам каждый участник получит баллы, формирующие значения его индивидуального рейтинга.

В 2018 году более 160 представителей Тверской области были допущены к заключительному блоку дистанционного отбора конкурса «Лидеры России». В 2017-м в полуфинал по Центральному федеральному округу от Тверской области вышли семь представителей Верхневолжья.

Всего в прошлом году в конкурсе «Лидеры России» приняли участие 199 тысяч человек, победителями стали 103 участника.

Пресс-служба Правительства Тверской области