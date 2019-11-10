Рыбохозяйства Тверской области получат государственную поддержку

В 2019 году из областного бюджета на предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат по приобретению рыбопосадочного материала предусмотрено 1,7 млн руб. В 2018 году объем господдержки по данному направлению составил 600 тыс. рублей, субсидия была предоставлена 4 хозяйствам, расположенным в Бологовском, Калининском и Рамешковском районах.

«Развитие аквакультуры имеет большое значение для малого и среднего бизнеса. Данный вид деятельности может способствовать развитию туризма, в частности, любительского, спортивного рыболовства, и росту производства сельскохозяйственной продукции», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Ставка субсидии из областного бюджета составляет 20 процентов стоимости приобретенного рыбопосадочного материала. В следующем году на обеспечение данной меры государственной поддержки планируется направить 4,5 млн рублей.

На территории Тверской области товарным рыбоводством занимается 27 хозяйств. В регионе отмечена положительная динамика в производстве рыбы. По итогам прошлого года объём производства по сравнению с 2017 годом вырос на 11 % и составил 1 130 тонн. Среди основных выращиваемых видов рыб - лососевые, карповые, осетровые.

Наряду с этим в Верхневолжье ведётся планомерная работа по сохранению водного биоразнообразия и увеличению водно-биологических ресурсов.

На сегодняшний день воспроизводство водных биоресурсов осуществляется в 9 водоемах Тверской области. Это Верхневолжское, Иваньковское, Угличское, Рыбинское, Вазузское, Вышневолоцкое водохранилища и озеро Селигер.

Всего в ближайшие три года на реализацию государственной программы «Сельское хозяйство Тверской области» будет направлено свыше 4,4 млрд рублей, из них в 2020 году – 1,6 млрд рублей. Ежегодно увеличивается поддержка отрасли из областного бюджета.

Благодаря реализации крупнейших инвестпроектов в сфере сельского хозяйства в Конаковском, Бежецком, Ржевском и Кашинском районах предполагается увеличение инвестиций в основной капитал сельского хозяйства и рост производства сельхозпродукции.

Среди ключевых показателей госпрограммы – увеличение валового сбора льноволокна с 4,7 тыс тонн в 2019 году до 6,26 тыс тонн в 2022 году, зерновых и зернобобовых культур с 100,7 тыс тонн до 132 тыс тонн, производства молока с 159,3 тыс тонн до 236,9 тыс тонн, мяса с 208,2 тыс тонн до 251 тыс тонн.

К 2022 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Тверской области планируется вовлечь в предпринимательскую деятельность в АПК не менее 485 человек, создать в отрасли 53 новых субъекта малого и среднего предпринимательства.

Проект бюджета Тверской области на 2020 год и плановый период до 2022 года стал основной темой заседания регионального Правительства на этой неделе.

Для реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, в регион привлечены колоссальные финансовые ресурсы. В Тверской области предусмотрено ежегодное увеличение финансирования мероприятий национальных проектов более чем на 1 млрд рублей. Всего в ближайшую трехлетку на национальные проекты в Верхневолжье выделяется свыше 36,5 млрд рублей.

Приоритеты бюджетной политики области – развитие отраслей экономики, создание социальной и инженерной инфраструктуры, выполнение социальных обязательств, повышение качества и доступности услуг для граждан, поддержка муниципалитетов.

В течение 2020-2022 годов запланирован рост доходной части регионального бюджета. По оценке Министерства финансов Тверской области, по сравнению с 2019-м к 2022 году доходы увеличатся на 12,2 млрд рублей, или на 18,6%. В следующем году доходы областного бюджета составят 72,4 млрд рублей, в 2021 году – 76,9 млрд рублей, в 2022-м – 78 млрд рублей.

Продолжится работа по снижению государственного долга. Госдолг региона уже уменьшился с 26,4 млрд рублей в 2016 году до 23,2 млрд рублей в 2019-м. По прогнозу Минфина, к 2022 году госдолг региона снизится до 22,7 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области