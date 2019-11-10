В столице Верхневолжья пройдут 6-е Ильинские чтения, посвящённые 100-летию тверских архивов

18 октября в Твери пройдут 6-е Ильинские архивные чтения, посвящённые 100-летию тверских архивов и 100-летию со дня рождения нашего земляка, историка и архивиста Марка Ильина. Место проведения — Государственный архив Тверской области по адресу: ул. Горького, д. 71а.

Участие в мероприятии примут архивисты и краеведы из Твери и других регионов, в том числе представители Российской академии наук. Будут представлены доклады о развитии краеведения, истории Верхневолжья в архивных документах.

Юбилейную дату Государственный архив Тверской области отметил 1 сентября. Для всех желающих 6 сентября была организована экскурсия и мастер-класс «Генеалогическое исследование: от А до Я».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, Госархиву региона необходимо активно развивать выставочную деятельность, чтобы школьники, жители области могли лучше узнать историю своего края.

Марк Ильин — историк, архивист, краевед, государственный и общественный деятель Тверской области, активный участник международных съездов и конгрессов по архивному делу. В течение 50 лет, с 1949 по 1999 годы возглавлял архивную службу региона. Активно занимался научной деятельностью, опубликовал более 100 работ.

Ильин внес большой вклад в создание справочника «Калининская область» (1984) и первого обобщающего научного труда «Города и районы Калининской области» (1978).

Государственный архив Тверской области – одно из наиболее крупных архивохранилищ России. Здесь находится более 1,6 млн дел за период с XIV века до наших дней. Из них около 900 тысяч дел составляют документы по истории Тверского края в дореволюционный период.

Научно-справочную библиотеку Государственного архива региона начали создавать в 1919 году. Основу фонда составляют книжные собрания частных лиц и учреждений, многие из которых относятся к дореволюционному периоду.

Сейчас Госархив предоставляет сведения о создании и деятельности предприятий и организаций, о знаменательных и памятных событиях в истории региона, а также биографическую и генеалогическую информацию.

В начале 2019 года приобретен планетарный сканер для оцифровки документов государственного архива региона. Новое современное устройство обеспечивает возможность сканирования архивных дел до 50 см без их расшивки.

В 2017 году госархив Тверской области подписал соглашение о сотрудничестве с областной научной библиотекой им. А.М. Горького об объединении данных библиотечного фонда архива с тверской региональной электронной библиотекой (ТРЭБ). Ресурсы ТРЭБ представлены электронными каталогами «Горьковки» и других библиотек области.

Пресс-служба Правительства Тверской области