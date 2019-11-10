В Старицком районе завершён ремонт дороги, ведущей к Пушкинским местам Верхневолжья

В Старицком районе Тверской области отремонтировано 10 км автодороги Торжок - Высокое - Берново – Старица. Объект введён в эксплуатацию в предусмотренные государственным контрактом сроки.

Обеспечение качества проведения дорожных работ, использование материалов, которые заложены в региональных стандартах, выполнение ремонтов на дорожной сети региона в установленные сроки - задачи, обозначенные Губернатором Игорем Руденей.

«Приведение в нормативное состояние дорог является одним из стратегических приоритетов в развитии Тверской области. Модернизация сети автодорог, повышение транспортной доступности напрямую влияет на рост экономики и реализацию потенциала всех территорий Верхневолжья», - считает Игорь Руденя.

Автомобильная дорога Торжок - Высокое - Берново - Старица относится к категории первого класса с высокой интенсивностью движения транспорта. Она связывает между собой северную и юго-западную части Тверской области, является частью туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья».

В 2018 году был отремонтирован участок дороги протяжённостью 15 км в Торжокском районе. В этом году работы велись в Старицком районе на участке с 66 км по 76 км.

Подрядная организация ЗАО «Ресурс» выполнила фрезерование, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки термопластиком.

Ранее в эксплуатацию введён еще один объект региональной программы дорожных работ в Старицком районе - автодорога «Москва - Санкт-Петербург» - Большие Борки - Нестерово - Черничено. Подрядная организация АО «ДРСУ» привела в надлежащее состояние 9,3 км этой автомобильной дороги.

В целом в 2019 году в Тверской области в план ремонта было включено около 550 км региональных и местных дорог. Дорожный фонд региона составил более 10,9 млрд рублей. Задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей, в последующие годы обеспечить объёмы работ по ремонту дорог не ниже, чем в 2019-м.

В текущем году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было отремонтировано 104 км региональных дорог. В план программы на следующий год запланировано включить 13 объектов на территории 14 муниципальных образований – всего порядка 150 км.

В областном центре по национальному проекту в текущем году ремонтируется около 35 км улично-дорожной сети. На это заложено 840 млн рублей федеральных и областных средств.

Планируемый объем регионального дорожного фонда на 2020 год составит – 9,2 млрд рублей, с учётом прогнозируемого роста - 10,9 млрд рублей. Средства направят на ремонт, в том числе капитальный, строительство и реконструкцию дорог, поддержку муниципалитетов в дорожной сфере, содержание трасс, обеспечение безопасности дорожного движения, обустройство автомобильных дорог соответствующей инфраструктурой - остановками общественного транспорта, стоянками для транспортных средств, площадками для передвижных пунктов весового контроля, линиями наружного освещения.

За три года в Тверской области планируется привести в порядок более 60 участков дорог регионального значения: по плану на 2020 год - 350 км, в 2021 году – 388 км, в 2022 году – 450 км.

Пресс-служба Правительства Тверской области