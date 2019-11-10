Соглашение о сотрудничестве в сфере переработки льна в Тверской области подписано на выставке «Золотая осень» в Москве

25 сельскохозяйственных компаний Тверской области принимают участие в 21-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходит 9-12 октября на территории ВДНХ в Москве. Всего событие объединяет 1000 сельхозтоваропроизводителей из более чем 50 регионов. 10 октября в рамках деловой программы выставки тверские аграрии подписали ряд соглашений о сотрудничестве с федеральными компаниями.

Развитие агропромышленного комплекса – одно из приоритетных направлений экономики Верхневолжья.

«Ключевыми видами АПК в Тверской области исторически являются растениеводство, молочное животноводство, льноводство, овощеводство. Сегодня важно наращивать поддержку села, а также улучшать инфраструктуру сельских территорий, чтобы село развивалось, а люди оставались здесь жить и работать», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На форуме подписано соглашение между Федеральным научным центром лубяных культур и ООО «Тверская АПК» об установлении научно-технических связей в отрасли производства и переработки льна, а также изготовлении опытного образца производственной линии по переработке льносырья. Проект призван повысить эффективность производства.

Кроме того, состоялся ряд деловых встреч. В частности, встречи ООО «Румелко-Агро» (Кашинский городской округ) и ООО «Коралл» (Бежецкий район) с потенциальными поставщиками в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Тверской области. Компания «Румелко-Агро» также провела переговоры с колхозом «Красная Звезда» (Кашинский район) о поставке кормов.

3 сентября в Правительстве Тверской области было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации нового инвестпроекта – строительству в регионе современных высокотехнологичных молочно-товарных ферм и молокоперерабатывающего предприятия в Кашинском городском округе. Подписи под документом поставили Губернатор Игорь Руденя, председатель Совета директоров ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимир Лисин, генеральный директор ООО «Румелко-Агро» Валерий Нехаев.

Это будет самый крупный в Тверской области инвестиционный проект в сфере АПК за последние годы. Игорь Руденя подчеркнул: регион будет активно содействовать его реализации. Комплексный проект подразумевает создание в регионе порядка 700 рабочих мест. Планируемый объём вложений в проект в 2020-2022 годах составит до 18 млрд рублей.

На первом этапе предполагается создание трех комплексов на 3,5 тысячи голов молочного стада каждый, а также завода по переработке молока. На втором этапе — открытие ферм в районе деревень Бурмакино и Рождествено, на третьем – строительство молокоперерабатывающего завода с вводом в эксплуатацию в 2022 году.

На стенде Верхневолжья на выставке «Золотая осень» представлена информация о предприятиях АПК Тверской области, а также продукция региональных производителей: молочного, мясного, льняного направлений, звероводства и овцеводства, кондитерские изделия, варенье и вода. В разделе «Животноводство и племенное дело» хозяйства Тверской области демонстрируют пушных зверей и овец.

В числе участников «Золотой осени» – ведущие компании агропромышленного комплекса Верхневолжья: АО «Агрофирма Дмитрова Гора», ООО «Коралл», ООО «Николаевская ферма», ЗАО «Калининское», ООО «МЕХА», промышленная компания «Ратибор», ООО «Мармеладная сказка», ОАО «ЭРА», ООО «Скопа», ВНИИ механизации льноводства и другие.

Делегация Тверской области также примет участие в торжественном собрании 11 октября, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которое состоится в Государственном Кремлевском Дворце.

«Золотая осень» является главным аграрным форумом страны на протяжении более 20 лет, сохраняя лучшие традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии выставочного бизнеса в области АПК. Это самая масштабная экспозиция достижений отечественных сельхозпроизводителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области