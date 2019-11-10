«ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ»

Так назывался праздничный вечер, который был проведен в рамках прошедшего Дня пожилых людей в гостиной районного Дворца культуры «Современник». Организован он был администрацией Конаковского района, и на него были приглашены ветераны муниципальной службы.

На встречу пришли сотрудники районной администрации, находящиеся на заслуженном отдыхе либо работающие, будучи пенсионерами, на других должностях. Среди них немало руководителей. На встречу приехали экс-главы района Вилли Андреевич Тидо, Михаил Иванович Попович, заместители главы района (в разное время) Надежда Александровна Егорова, ныне областной омбудсмен, Елена Витальевна Шушина (также экс-начальник налоговой службы) и Людмила Ивановна Стрелкова, Галина Ивановна Аксенова, начальник управления образования, ныне председатель районного совета ветеранов, Ханнян Кадерович Исхаков, председатель комитета по имуществу, ныне Почетный гражданин села Юрьево-Девичье, Николай Григорьевич Лищенко, начальник управления сельского хозяйства и многие-многие другие.

Начался вечер с приветственного слова главы Конаковского района Олега Лобановского. Он сказал о том, что все эти уважаемые люди – предшественники нынешних сотрудников и руководителей муниципальных органов власти, и если бы не их богатый жизненный опыт, их труд, тот задел, который после них остался, немыслимо было бы представить и работу нынешних руководителей района. Все то, что они делали в 80-90 и нулевые годы, сегодня делает нынешняя администрация Конаковского района совместно с депутатским корпусом.

Помимо Олега Владимировича, нынешнюю районную муниципальную власть представляли первый заместитель главы Наталья Василенко, заместители по социальной политике - Аггюль Бородина, по ЖКХ – Наталья Малахова, по развитию – Александр Слепышев, по правовым вопросам – Анна Рябова, а также помощник главы Видади Тахмезов и председатель Cобрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин.

В теплой дружеской обстановке, за угощением с чаем, шел интересный и доброжелательный разговор. С высоты своего опыта ветераны муниципальной службы задавали порой и довольно острые вопросы. Они касались перспектив развития района, в частности, размещения новых предприятий и создания новых рабочих мест, открытия филиалов высших учебных заведений (в свое время у нас их было несколько, теперь – ни одного), вопрос жилья для молодых семей и заработных плат бюджетникам, мест в детских садах. Особую тревогу у людей старшего поколения вызывает состояние нашей медицины, особенно отсутствие роддома и сан-эпидстанции. На все вопросы отвечал глава района и его заместители. В рамках данного материала мы не можем дать на них исчерпывающие ответы, но думается, что скоро мы возьмем у Олега Лобановского большое интервью, из которого узнаем много интересного.

Культурная программа встречи была представлена выступлениями солистов и творческих коллективов ДК «Современник»: танцевального ансамбля «Ритм», Лизы Шаркуновой, Каролины Воробьевой и многих других полюбившихся всем исполнителей.