Анонс выходного дня... и не только

11 октября, пятница

- «Каждый из нас – человек замечательный» - беседа-обзор к 80-летию М.И.Цветковой. Центральная библиотека. Начало в 16 часов.

- Концерт, посвященный Дню музыки и Дню учителя. Конаковская детская школа искусств. Начало в 18 часов.

12 октября, суббота

- Турнир по боксу в честь 20-летия секции бокса в г.Конаково. ДЮСШ «Олимп». Начало в 13 часов.

- Спектакль «Человек, или каждый из людей». Тверской театр чувств. ДК им. Воровского. Начало в 16 часов.

13 октября, воскресенье

- Пробег по легкой атлетике на Кубок главы Конаковского района «Золотая осень». Конаковский бор. Начало в 11 час.

- Баскетбол. Открытый Кубок города среди ветеранов. ДЮСШ «Олимп». Начало в 10 часов.

- Концерт «50 оттенков смешного». ДК «Современник». Начало в 18 часов.

16 октября, среда

- Открытый чемпионат Конаковского района по настольному теннису. ДЮСШ «Олимп» Конаковского района (г. Конаково, ул. Строителей). Начало в 11 часов.

17 октября, четверг

- Юнармейские военно-спортивные квалификационные сборы «Юносень» (организатор МЦ «Иволга»). Конаковский бор. Начало в 10 часов.

- С 17 по 20 октября – чемпионат и первенство России по вольтижировке. КСК «Конаковские конюшни» (д. Сажино).

18 октября, пятница

- Муниципальный спортивный районный фестиваль. Спортзал Вахонинской школы. Начало в 10 часов.