Анонс выходного дня... и не только

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
11 октября, пятница
- «Каждый из нас – человек замечательный» - беседа-обзор к 80-летию М.И.Цветковой. Центральная библиотека. Начало в 16 часов.
- Концерт, посвященный Дню музыки и Дню учителя. Конаковская детская школа искусств. Начало в 18 часов.
12 октября, суббота
- Турнир по боксу в честь 20-летия секции бокса в г.Конаково. ДЮСШ «Олимп». Начало в 13 часов.
- Спектакль «Человек, или каждый из людей». Тверской театр чувств. ДК им. Воровского. Начало в 16 часов.
13 октября, воскресенье
- Пробег по легкой атлетике на Кубок главы Конаковского района «Золотая осень». Конаковский бор. Начало в 11 час.
- Баскетбол. Открытый Кубок города среди ветеранов. ДЮСШ «Олимп». Начало в 10 часов.
- Концерт «50 оттенков смешного». ДК «Современник». Начало в 18 часов.
16 октября, среда
- Открытый чемпионат Конаковского района по настольному теннису. ДЮСШ «Олимп» Конаковского района (г. Конаково, ул. Строителей). Начало в 11 часов.
17 октября, четверг
- Юнармейские военно-спортивные квалификационные сборы «Юносень» (организатор МЦ «Иволга»). Конаковский бор. Начало в 10 часов.
- С 17 по 20 октября – чемпионат и первенство России по вольтижировке. КСК «Конаковские конюшни» (д. Сажино).
18 октября, пятница
- Муниципальный спортивный районный фестиваль. Спортзал Вахонинской школы. Начало в 10 часов.