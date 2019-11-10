МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Глава Конаковского района вручил удостоверение

«Почетный гражданин Конаковского района» Валентину Сидорову



Олег Лобановский вручил удостоверение «Почетный гражданин Конаковского района» Валентину Сидорову. Церемония вручения прошла 4 октября на презентации книги «Край вдохновения» в Тверской универсальной научной библиотеке имени А.М.Горького.

Валентин Сидоров – народный художник СССР и РСФСР, академик Академии художеств СССР и Российской академии художеств, живописец, писатель и педагог, Почетный гражданин Тверской области и Конаковского района. Валентин Михайлович родился в Конаковском районе, в деревне Сорокопенье Селиховского сельского поселения. Детские, юношеские годы художника связаны с нашим краем. В своих работах он не раз восхвалял красоту местной природы, людей, живущих на конаковской земле. Олег Владимирович в своем приветствии отметил, что Валентин Михайлович - частый гость в Конаковском районе. Так, в июне текущего года народный художник принял участие в церемонии перезахоронения останков летчика Скворцова. Самолет МИГ-3 с летчиком внутри был найден поисковиками в районе деревни Глинники Юрьево-Девичьевского сельского поселения. В свою очередь, Валентин Михайлович поблагодарил главу Конаковского района за организацию поисковой экспедиции. По словам художника, во время войны он, будучи мальчиком, стал свидетелем того самого боя, в котором самолет Скворцова был сбит, поэтому судьба летчика ему была небезразлична. Валентин Михайлович отметил, что наконец, спустя 75 лет, останки летчика перезахоронены с почестями. Кроме этого, Валентин Михайлович Сидоров поделился информацией, что в скором времени в Конаковском районе произойдет еще одно важное событие. В 2008 году в селе Коровино Конаковского района на средства Валентина Михайловича Сидорова построена часовня Святого Преподобного Сергия Радонежского. Часовня возведена в память о жителях деревни Коровино, все мужское население которого ушло на фронт, а вернулся только один человек. Это сооружение воспринимается как символ возрождения русской земли. К концу 2019 года часовня будет украшена уникальной мозаикой, народный художник пригласил Олега Лобановского на мероприятие в честь этого мероприятия.



Национальные проекты- в действии



В рамках мероприятий национального проекта «Культура» в Конаковскую детскую школу искусств в числе первых ДШИ Тверской области осуществлены поставки оборудования. А это радует и педагогов, и учащихся.

«Благодаря проекту мы получили возможность приобрести новые инструменты, оборудование, учебно-методическую литературу, – говорит директор Конаковской ДШИ Татьяна Семенова. – Национальный проект «Культура» – очень важная и своевременная инициатива Правительства Российской Федерации. На приобретение музыкальных инструментов, оборудования и литературы школе выделено три миллиона 849 тысяч рублей. Особенная гордость школы - три пианино фирмы «Николай Рубинштейн», приобретение которых стало возможно благодаря реализации национального проекта. Также приобретены ученические скрипки, концертный аккордеон. Примечательно, что все музыкальные инструменты отечественного производства. Также наша школа приобрела различное оборудование: звуковое, световое, выставочное оборудование, интерактивные и магнитно-маркерные доски, стеллажи, столы ученические, банкетки для фоно, кресла для зрительного зала, библиотечный фонд школы пополнился учебной литературой для художников и музыкантов», – подчеркнула Татьяна Викторовна.

Теперь учащиеся ДШИ будут заниматься творчеством на новом оборудовании в художественном классе. Это мольберты и планшеты напольные и настольные, натюрмортные столики, оборудование для занятий на пленере. Работа на новом профессиональном оборудовании поможет ребятам почувствовать себя настоящими художниками, что, возможно, повлияет в дальнейшем на выбор профессии.

Справка. Конаковская детская школа искусств - одна из четырех школ Тверской области, получивших новые музыкальные инструменты и оборудование в рамках реализации нацпроекта «Культура». Конаковская ДШИ - одна из крупнейших школ Тверской области, в школе обучаются 450 учащихся, ДШИ является методическим центром, на базе школы проходят зональные методические объединения всех ДШИ Конаковского района. И буквально во время подготовки материала пришла новость о том, что Конаковская ДШИ вошла в 100 лучших организаций дополнительного образования детей России.



Тепло сердец своих подарим вам



В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям старшего поколения, - это Международный день пожилых людей.

Неслучайно он отмечается осенью, в пору листопада, когда всё в природе наполняется очарованием тишины, навевает мысли о мудрости и зрелости.

Доброй традицией стало отмечать день уважения старшего поколения во всех поселениях Конаковского района. Для наших мудрых и «очень взрослых» жителей это не только праздник, но и еще одна возможность отдохнуть и пообщаться друг с другом. 5 октября в досуговом центре деревни Мокшино собрались хранители лучших традиций, носители жизненной мудрости и трудовой доблести, создававшие фундамент для социально-экономического развития поселения. Со словами признательности и сердечными пожеланиями к присутствовашим обратился глава администрации сельского поселения «Завидово» Алексей Пляскин: «С вами мудрость прожитой жизни и опыт многих лет. Вы направляете нас, служите примером для подражания и всегда поможете в любой ситуации советом». Глава администрации отметил, что сегодня пенсионеры активно участвуют в общественно-культурной жизни поселения, продолжают вносить свой вклад в развитие Мокшино и остаются примером для молодежи. Со словами благодарности в адрес людей пожилого возраста обратился помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов: «День пожилых людей – это день благодарения за тепло сердец людей, проживших долгую интересную жизнь, за отданные работе силы, за опыт, которым старшее поколение делится с молодыми».

Известно, что хорошее настроение, позитивный настрой продлевают нашу жизнь, делают её разнообразнее и интереснее. Вот об этом позаботились организаторы праздника - они приготовили для дорогих гостей красиво накрытые столы с угощением, душевному разговору за чашкой чая способствовал великолепный концерт, в котором приняли участие солисты ДК «Пролетарка» и художественные коллективы Досугового центра. Красивые голоса артистов, репертуар, яркие костюмы радовали слух и глаз. Простота, искренность чувствовались на протяжении всего вечера. Это раскрепощало гостей. Насыщенная творческая программа явно пришлась по душе зрителям. Они активно подпевали, смеялись, дружно аплодировали и, конечно, танцевали.

День пожилых людей бывает раз в году, но повод проявить участие к людям серебряного возраста есть всегда. Давайте отвлечёмся от забот, найдём минутку, чтобы позвонить, навестить, обнять наших дедушек и бабушек. Всех подарков им дороже наше внимание и возможность поговорить…

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Администрации Конаковского района Тверской области срочно

требуется юрист со средним профессиональным или высшим

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