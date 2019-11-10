Школа №2 поселка Редкино отметила свой золотой юбилей



2019 год – значимое событие для МБОУ СОШ №2 поселка Редкино. Ей исполнилось 50 лет. У каждой школы своя судьба, своя история. Есть она и у Редкинской школы №2. Впервые школа распахнула свои двери для учеников в сентябре 1969 года. С чем же было связано это событие?

Посёлок Редкино развивался довольно быстро. Градообразующее предприятие, Редкинский опытный завод, работало в полную силу. На производство прибывали люди, которые семьями трудились в цехах завода. К тому же работало много других организаций. В посёлке уже было две школы. Но они не могли вместить в себя огромное количество детей, живущих в Редкине. Встал вопрос о строительстве ещё одного учебного заведения. РСШ №2, как её тогда назвали, стала подшефной школой Редкинского опытного завода.

На месте школы был лес, который пришлось выкорчёвывать строителям. Но в те годы всё делалось быстро, и там, где веками росли деревья, появилось новое здание.

Летом 1969 года ученики, окончившие 9 класс третьей школы, под руководством Эдуарда Викторовича Чиркунова вместо поездки в совхоз месяц проходили летнюю практику, помогая целым отрядом строить вторую школу. Они возили и носили строительные материалы, убирали мусор, выполняли другую посильную работу. С энтузиазмом ребята готовили новую школу к началу учебного года. После того, как они очень помогли в строительстве, решили остаться в ней в 10 класс и в конце года стали первым выпуском.

1 сентября 1969 года школа приняла своих первых учеников. Начальник строительной организации вручил ключ от новой школы кавалеру ордена Трудового Красного Знамени, отличнику народного просвещения директору школы Анне Фёдоровне Коляскиной.

С радостью пошли ребята в новые классы. Но учебное заведение было достроено не до конца, поэтому параллельно с уроками продолжались строительные работы.

За свою историю пять директоров руководили учебным заведением.

Анна Федоровна Коляскина – первый директор школы с 1969 по 1975 год.

На смену ей пришёл учитель истории ветеран войны Павел Георгиевич Степанов. Он руководил школой 12 лет. После ухода Павла Георгиевича на заслуженный отдых школу возглавил молодой учитель истории Борис Васильевич Назаров. Вскоре его назначили директором Городенской школы. Руководить школой доверили опытному заместителю директора учителю истории Людмиле Сергеевне Ивановой. В школе она проработала 29 лет. В 1995 году директором второй школы стала молодая учительница математики, заместитель директора по учебной работе, выпускница школы Антонина Валентиновна Орлова, заслуженный учитель, почетный работник общего образования. Школа стала её детищем и жизнью. В должности директора А.В.Орлова работает уже 24 года. Антонина Валентиновна смогла сохранить основной педагогический коллектив школы, привлечь новых, молодых специалистов. Вместе с этим, в школе сохранены лучшие традиции школы и внедрены современные технологии в образовании. Самые значимые вехи Редкинской школы № 2:

В 2000 году школе присвоено звание «Школа века», в 2007 году школа стала победителем конкурса «Гранты ТО в сфере образования». В 2008 году – школа - победитель конкурса образовательных учреждений, внедрявших инновационные образовательные программы в рамках национального проекта «Образование». С 2007 года МБОУ СОШ № 2 является базовой и ведущей школой района. В 2015 году она вошла в программу «Доступная среда» по организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время в школе работают 65 сотрудников, из которых 39 - педагоги. 22 педагога имеют высшую квалификационную категорию и девять - первую. Трое имеют звание «Почетный работник общего образования, шестеро награждены Почетными грамотами Министерства РФ. За 50 лет из стен второй школы, получив среднее образование, вышли 2628 учеников, 43 золотых медалиста, 45 серебряных медалистов. Около 15 выпускников школы принимали участие в боевых действиях в горячих точках (Афганистан, Чечня, Дагестан, Южная Осетия). Пятеро выпускников школы награждены медалями «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Выпускники школы закончили различные учебные заведения, получили профессии, трудятся на благо Отечества, ищут и находят свой жизненный путь.

Свой почтенный юбилей школа отметила в кругу самых близких и искренних друзей – выпускников прошлых лет, нынешних учеников, школьных учителей – бывших и настоящих, а также почетных гостей: депутата Законодательного собрания Тверской области Константина Буевича, уполномоченного по правам человека Тверской области Надежды Егоровой, главы городского поселения поселок Редкино Сергея Орлова, заместителя главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородиной, исполняющего обязанности начальника управления образования Конаковского района Светланы Клюшановой. Гости поздравили школу со знаменательной датой и произносили искренние слова признательности и благодарности всему коллективу образовательного учреждения, ветеранам и учащимся, адресовали школе самые теплые поздравления и пожелания процветания и развития.

Заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике зачитала приветственный адрес от имени главы Конаковского района Олега Лобановского и председателя Собрания депутатов Конаковского района Дмитрия Щурина: «За многолетнюю историю существования ваша школа, благодаря стараниям уже не одного поколения педагогических работников, превратилась в живой источник знаний, доброты и душевной красоты, откуда ученики черпают жизненную силу, энергию и оптимизм, который помогает им найти свою дорогу в жизни и крепко стать на ноги, - прозвучало в приветствии. Аггюль Арифовна пожелала педагогам успехов в их благородном деле, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Специально к празднику коллектив образовательного учреждения - учителя и учащиеся - подготовили интересный сценарий, каждый номер которого стал признанием в любви к школе. Ведущие провели для гостей исторический экскурс, в котором отразили интересные факты из прошлого и настоящего учебного заведения. Эта встреча подарила зрителям и участникам яркие впечатления и радостное настроение. Все начинается со школы, а школа - с учителя! Редкинская школа №2 всегда была сильна своими традициями благодаря педагогам, работавшим в ней в разные годы, - интересные уроки, политинформации, трудовые лагеря, пионерские сборы, комсомольские собрания, всего не перечислить... Говоря о знаменательной для школы дате, нельзя обойти вниманием ветеранов педагогического труда, стоявших у самых истоков и отдавших своей работе не один десяток лет. В торжественной обстановке отмечены ветераны школы. Это С.Н.Басукинская, Н.Н.Калёкина, М.Л.Артемьева, Л.С.Бардыгина, Р.М.Богданова, О.А.Горенкова, Л.С.Иванова, Л.М.Канищева, А.М.Касаткина, И.А.Ким, В.Г.Кудряшова, В.В.Мелькова, Л.А.Мясникова, А.И.Николаева, Ф.А.Полубояринова, Н.П.Стецюк, Г.А.Миненок, Л.Н.Корнюшина, В.И.Бурова, Л.И.Козицкая, А.И.Каплун. Тёплые слова благодарности за труд участники торжества выразили ветеранам педагогического труда, кто более 40 лет верен своей профессии и сегодня. Это Любовь Рюриковна Ермолаева, Тамара Викторовна Колодникова, Наталья Алексеевна Силина, Татьяна Трофимовна Суворова, Антонина Валентиновна Орлова. Ну и, конечно, на юбилее вручены награды лучшим педагогам школы. Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации награждена Т.А.Дорофеева, благодарность губернатора Тверской области объявлена Е.А.Полякову, Т.Т.Суворовой, благодарность Законодательного собрания Тверской области объявлена Т.В.Колодниковой, Н.А.Силиной, благодарности министерства образования Тверской области объявлены Л.Ю.Лешуковой, И.В.Просовой, О.В.Самохваловой, Т.Н.Агаповой, Ю.К.Кадырову, Почетными грамотами министерства образования Тверской области награждены В.А.Агукина, Т.В.Горюнова, Л.К.Грознова, Н.В.Еремина, Л.Р.Ермолаева, Н.В.Коробова, Н.А.Ляпунова, М.С.Погуляева, Т.В.Савельева, Е.В.Ручкина. Благодарность главы Конаковского района объявлена Л.Ю.Баевой, В.И.Байдаковой. За результативную плодотворную работу с обучающимися, их родителями и в связи с 50-летним юбилеем образованиельного учреждения Почетными грамотами главы Конаковского района награждены Е.Е.Вищнякова, О.В.Ермолаева, С.А.Голощапова, Г.С.Иванова, О.В.Константинова, М.А.Панченко, Е.С.Писаренко, Л.А.Самсонова, О.В.Малышева. Почетными грамотами управления образования Конаковского района награждены Н.В.Белякова, О.А.Кулемина, Е.В.Мотина, М.А.Самсонова, Н.В.Усачева, А.С.Солдатова, И.В.Давыдова, Е.Ю.Желнова, Т.А.Сидорова, Н.Г.Романенко, А.А.Силин. Цветы и подарки, танцы и песни в исполнении педагогов, учеников школы-юбиляра, творческих коллективов, добрые пожелания в адрес школы, учителей и выпускников – все создавало в этот праздничный день атмосферу любви и уважения к школе и ее истории, благодарности и признательности к ее учителям. Необыкновенно душевным и теплым получился школьный юбилей, который, к тому же, стал прекрасной возможностью вернуться в детство, в юность, вспомнив время, проведенное в стенах родной школы. После торжественной части встреча продолжилась: были воспоминания, общение с учителями, с одноклассниками, фото на память.