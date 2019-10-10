До 2022 года в Тверской области запланирована реконструкция Театра кукол, Драматического театра в Вышнем Волочке и других объектов

В Тверской области запланирована реконструкция Театра кукол в областной столице, Драматического театра в Вышнем Волочке, ремонт домов культуры Верхневолжья, а также объектов культурного наследия. На эти цели заложено более 800 млн рублей в областном бюджете на 2020-2022 годы. Проект главного финансового документа рассмотрен на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Развитие отрасли культуры даёт нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение и делать территорию более привлекательной. Учреждения культуры, в том числе в сельской местности, должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой», – считает Игорь Руденя.

По национальному проекту «Культура» в Тверской области с 2020 по 2022 годы проведут капитальный ремонт муниципальных культурно-досуговых учреждений. По этому направлению предусмотрено порядка 40 млн рублей. Кроме того, будет продолжена реконструкция Дворца культуры «Шахтер» в Нелидово.

В 2019 году по национальному проекту отремонтировано 4 сельских дома культуры: в посёлке Зеленогорский Вышневолоцкого городского округа, деревне Райково Максатихинского района, поселке Кушалино Рамешковского района, деревне Малое Василево Кимрского района. На приведение в порядок учреждений было направлено порядка 17 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов.

В 2022 году заложено 44 млн рублей на реконструкцию Тверского театра кукол, который в этом году отмечает 75-летний юбилей. В здании на пересечении проспектов Победы и Волоколамского проспекта театр находится с 1975 года.

Также по национальному проекту продолжится обновление музыкальных инструментов и оборудования в детских школах искусств, развитие муниципальных библиотек, виртуальных концентрах залов.

Отдельное внимание – сохранению объектов культурного наследия. В 2020-2022 годах предусмотрены проектные и реставрационные работы на колокольне Николаевского собора в Калязинском районе, в музее им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Флигеле Путевого дворца, Флигеле Аваевской больницы, колледже им. А.Г. Венецианова в Твери, Драматическом театре в Вышнем Волочке, музеях им. В.Я. Шишкова и им. В.В. Андреева в Бежецке, усадьбе Василево в Торжокском районе.

Для реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, в регион привлечены серьезные финансовые ресурсы. В Тверской области предусмотрено ежегодное увеличение финансирования мероприятий национальных проектов более чем на 1 млрд рублей. Всего в ближайшую трехлетку на национальные проекты в Верхневолжье выделяется свыше 36,5 млрд рублей.

В течение 2020-2022 годов запланирован рост доходной части регионального бюджета. По оценке Министерства финансов Тверской области, по сравнению с 2019-м к 2022 году доходы увеличатся на 12,2 млрд рублей, или на 18,6%. В следующем году доходы областного бюджета составят 72,4 млрд рублей, в 2021 году – 76,9 млрд рублей, в 2022-м – 78 млрд рублей.

Предполагается рост налоговых и неналоговых поступлений, увеличение объема федеральных субсидий. Так, в следующем году на развитие ключевых отраслей регион ожидает получить свыше 7,6 млрд рублей (в 2019 – 5,6 млрд рублей).

Продолжится работа по снижению государственного долга. Госдолг региона уже уменьшился с 26,4 млрд рублей в 2016 году до 23,2 млрд рублей в 2019-м. По прогнозу Минфина, к 2022 году госдолг региона снизится до 22,7 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области