Римма Золотарева: «Дети войны» благодарны губернатору Игорю Рудене за решение о единовременной денежной выплате к 75-летию Победы»

Председатель Тверской городской общественной организации «Дети войны» Римма Золотарева прокомментировала решение губернатора Игоря Рудени включить в число получателей единовременной денежной выплаты к 75-летию Великой Победы новые категории граждан, в том числе, «детей войны», тружеников тыла и вдов умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

«Мы благодарны губернатору Игорю Михайловичу Рудене за принятое решение. О нем стало известно вчера вечером, а сегодня с утра мне звонят члены нашей организации и выражают свою радость. Для нас очень важно с моральной точки зрения, что «дети войны» в 2019 году получили признание – официальный статус, установленный региональным законом. Этот вопрос мы обсуждали на встрече с губернатором, Игорь Михайлович нас поддержал, а затем и Законодательное собрание Тверской области. Сейчас региональная власть сделала следующий шаг – предусмотрены единовременные денежные выплаты. Это вселяет уверенность, что последуют и другие решения, направленные на поддержку «детей войны». Наше поколение пережило страшные годы войны, а затем участвовало в великих стройках, восстановлении промышленности, сельского хозяйства. Мы это делали, конечно, не задумываясь о наградах и статусах. Работали, потому что знали, что каждый должен внести свой вклад в восстановление народного хозяйства, мирной и счастливой жизни», – сказала Римма Золотарева.

Напомним, губернатор Игорь Руденя 9 октября провел рабочее совещание, посвященное уточнению параметров бюджета Тверской области на 2020 год и плановый период до 2022 года. Внести корректировки решено по итогам рассмотрения проекта главного финансового документа региона на заседании правительства области, состоявшегося 8 октября. В частности, обсуждались вопросы увеличения бюджетных ассигнований на развитие сельского хозяйства и газификацию территорий.

Особое внимание губернатор уделил финансированию мероприятий по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, Игорь Руденя принял решение о расширении перечня получателей традиционной единовременной денежной выплаты.

К юбилею Победы в 2020 году впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. Также поддержку традиционно получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников Великой Отечественной войны.

Губернаторские выплаты в 2020 году получат более 107 тысяч жителей Верхневолжья. На эти цели в бюджете Тверской области планируется выделить свыше 200 млн рублей.