Жителей Тверской области приглашают на выставку «Семейное счастье» в мемориально-художественном музее Владимира Серова

11 октября в 16:00 в мемориально-художественном музее Владимира Серова в п. Эммаус Калининского района откроется выставка «Семейное счастье». В рамках проекта будут представлены полотна выдающихся мастеров классической живописной школы — Николая Богданова-Бельского, Александра Моравова, Алексея Степанова, Сергея Ткачёва и других.

Экспозицию дополнят произведения художественного фаянса Конаковского завода им. М.И. Калинина и Дулевского фарфорового завода.

Сохранение традиционных семейных ценностей, поддержка института семьи — в числе приоритетных направлений для Правительства Тверской области.

С 1 октября текущего года по инициативе Губернатора Игоря Рудени на территории Верхневолжья начала действовать новая мера поддержки семей с детьми — вручение подарочных наборов для новорожденных. В настоящее время подарки вручены уже 54 семьям.

«Каждая семья, где родился ребенок, получает набор детских принадлежностей, в который входит 58 предметов. Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации», – сказал Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области 1 октября.

Получить подарок можно после регистрации ребенка в родильных домах, отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

На обеспечение новой меры поддержки в областном бюджете на 2019 год заложено более 29 млн рублей. В 2020-2021 годах в региональной казне на эти цели предусмотрено 116,4 млн рублей ежегодно.

Ранее, 11 сентября, было принято решение о введении в регионе еще четырёх новых мер социальной помощи семьям с детьми.

С 2020 года многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) один раз в 5 лет. По данному направлению заложено порядка 50 млн рублей. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину мощностью до 250 лошадиных сил.

Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Предполагается, что в год будет предоставляться около 600 таких выплат.

Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. По данному направлению запланировано финансирование в объёме 12,5 млн рублей.

Также расширены действующие меры поддержки и учреждены новые награды для семей: почётный знак «Гордость отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В настоящее время на территории Верхневолжья действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в 2019 году заложено более 2,4 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области