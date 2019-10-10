Владимир Суслов: «Губернаторские выплаты к юбилею Победы – знак внимания общества и власти к поколению военных лет»

Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов считает решение губернатора Игоря Рудени о расширении перечня категорий граждан, которые получат единовременную денежную выплату к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, важным и справедливым.

«Целиком поддерживаю это доброе, важное и справедливое решение, которое принял губернатор Игорь Михайлович Руденя. «Дети войны», труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны – очень большая группа людей, в Тверской области их более 100 тысяч. Для многих губернаторские выплаты действительно будут очень кстати. Важен и сам факт внимания общества, региональной власти к поколению военных лет, которое на своих плечах вынесло тяготы Великой Отечественной войны, а затем ударным трудом восстанавливало народное хозяйство», – сказал Владимир Суслов.

Напомним, губернатор Игорь Руденя 9 октября провел рабочее совещание, посвященное уточнению параметров бюджета Тверской области на 2020 год и плановый период до 2022 года. Внести корректировки решено по итогам рассмотрения проекта главного финансового документа региона на заседании правительства области, состоявшегося 8 октября. В частности, обсуждались вопросы увеличения бюджетных ассигнований на развитие сельского хозяйства и газификацию территорий.

Особое внимание губернатор уделил финансированию мероприятий по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, Игорь Руденя принял решение о расширении перечня получателей традиционной единовременной денежной выплаты.

К юбилею Победы в 2020 году впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. Также поддержку традиционно получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников Великой Отечественной войны.

Губернаторские выплаты в 2020 году получат более 107 тысяч жителей Верхневолжья. На эти цели в бюджете Тверской области планируется выделить свыше 200 млн рублей.