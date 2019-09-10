На развитие муниципалитетов Тверской области в ближайшие три года направят более 20,4 млрд рублей

Более 20,4 млрд рублей будет направлено на финансовую поддержку развития муниципальных образований Тверской области в ближайшие три года. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя. Главной темой стал проект бюджета Тверской области на 2020 год и плановый период до 2022 года.

«В бюджете предусмотрено финансирование стратегических региональных проектов. С 2020 года начинается строительство детской областной клинической больницы. Продолжится реализация объектов, которые планируется завершить в 2021 году, в том числе это вышневолоцкий путепровод. Также предусмотрено развитие общественного транспорта, планируется открытие второго регионального сосудистого центра в Ржеве, филиалов перинатального центра в районах Тверской области, развитие сети ФАПов», – сообщил Игорь Руденя при общении с журналистами по итогам заседания регионального Правительства.

В 2020 году территориям Верхневолжья направят более 7,6 млрд рублей.

Свыше 2,9 млрд рублей предусмотрено на развитие дорожного хозяйства и транспорта. Более 2,7 млрд рублей заложено на социальный сектор: это строительство в муниципалитетах новых детских садов, ремонт и оснащение образовательных организаций, предоставление жилья молодым и другие направления.

Порядка 1,4 млрд рублей выделяется на модернизацию теплоэнергетического комплекса, газификацию, создание современной городской среды. С 2020 по 2022 годы запланирован капитальный ремонт 56 объектов теплоэнергетики, в том числе модернизация 36,5 км тепловых сетей. По Адресной инвестиционной программе – реконструкция и строительство новых котельных в Нелидово, Конаково,

Ржеве, Кимрском, Рамешковском, Спировском, Зубцовском, Сандовском районах.

Среди прочих направлений поддержки муниципалитетов – развитие туризма, реализация Программы поддержки местных инициатив, инвестпроекты в моногородах, приведение в порядок памятных мест.

Для реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, в регион привлечены колоссальные финансовые ресурсы. В Тверской области предусмотрено ежегодное увеличение финансирования мероприятий национальных проектов более чем на 1 млрд рублей. Всего в ближайшую трехлетку на национальные проекты в Верхневолжье выделяется свыше 36,5 млрд рублей.

В течение 2020-2022 годов запланирован рост доходной части регионального бюджета. По оценке Министерства финансов Тверской области, по сравнению с 2019-м к 2022 году доходы увеличатся на 12,2 млрд рублей, или на 18,6%. В следующем году доходы областного бюджета составят 72,4 млрд рублей, в 2021 году – 76,9 млрд рублей, в 2022-м – 78 млрд рублей.

Предполагается рост налоговых и неналоговых поступлений, увеличение объема федеральных субсидий. Так, в следующем году на развитие ключевых отраслей регион ожидает получить свыше 7,6 млрд рублей (в 2019 – 5,6 млрд рублей).

Продолжится работа по снижению государственного долга. Госдолг региона уже уменьшился с 26,4 млрд рублей в 2016 году до 23,2 млрд рублей в 2019-м. По прогнозу Минфина, к 2022 году госдолг региона снизится до 22,7 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области