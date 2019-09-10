К 2022 году доходы в бюджет Тверской области от лесной отрасли планируется увеличить до 1,1 млрд рублей

На заседании Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени рассматривались вопросы перевода участков на территории региона из одной категории в другую. В частности, одобрен перевод участка, расположенного в Солнечном сельском поселении Вышневолоцкого района площадью 1,3 га, из сельхозземель в земли лесного фонда. Участок покрыт лесом и непригоден для ведения сельскохозяйственного производства.

Работа по увеличению площади земель лесного фонда направлена на обеспечение сохранности лесов, возобновление одного из главных природных ресурсов Тверской области. В числе приоритетных направлений в сфере лесного хозяйства региона – предотвращение незаконных рубок, профилактика пожаров, лесовосстановление, уменьшение количества бесхозных участков.

В ближайшие три года на реализацию государственной программы в сфере лесного хозяйства в областном бюджете предусмотрено свыше 1,3 млрд рублей, из них на 2020 год заложено 488 млн рублей. Планируется проведение работ по лесовосстановлению и охране лесов от пожаров, закупка специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования, которое будет использоваться лесниками для оперативного обнаружения лесных пожаров, мониторинга и профилактики возгораний.

Среди других задач - повышение эффективности использования лесных ресурсов, увеличение доли переработки и заготовки древесины непосредственно на территории тверского региона, выпуск востребованной на рынке продукции.

В областном бюджете на 2020-2022 году предусмотрены средства на создание предприятий по глубокой обработке древесины. Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить налоговые поступления в региональную казну от лесной отрасли к 2022 году до 1,1 млрд рублей.

«Наша задача не просто собрать весь лес и перевести его в гослесфонд, а добавить на этот объем легализованные мощности по переработке древесины. Далее уже к этой переработке добавить финансовые потоки, в том числе и те, что будут формироваться от экспорта нашей продукции за пределы страны - не кругляка, а готовой продукции, то, что даёт уверенную добавочную стоимость», - сказал Игорь Руденя.

Губернатор поручил включить поддержку экспорта в проект бюджета на ближайшие три года.

Проект бюджета Тверской области на 2020 год и плановый период до 2022 года стал основной темой заседания регионального Правительства 8 октября.

Приоритеты бюджетной политики области – развитие отраслей экономики, создание социальной и инженерной инфраструктуры, выполнение социальных обязательств, повышение качества и доступности услуг для граждан, поддержка муниципалитетов.

Для реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, в регион привлечены колоссальные финансовые ресурсы. В Тверской области предусмотрено ежегодное увеличение финансирования мероприятий национальных проектов более чем на 1 млрд рублей. Всего в ближайшую трехлетку на национальные проекты в Верхневолжье выделяется свыше 36,5 млрд рублей.

В течение 2020-2022 годов запланирован рост доходной части регионального бюджета. По оценке Министерства финансов Тверской области, по сравнению с 2019-м к 2022 году доходы увеличатся на 12,2 млрд рублей, или на 18,6%. В следующем году доходы областного бюджета составят 72,4 млрд рублей, в 2021 году – 76,9 млрд рублей, в 2022-м – 78 млрд рублей.

Предполагается рост налоговых и неналоговых поступлений, увеличение объема федеральных субсидий. Так, в следующем году на развитие ключевых отраслей регион ожидает получить свыше 7,6 млрд рублей (в 2019 – 5,6 млрд рублей).

Продолжится работа по снижению государственного долга. Госдолг региона уже уменьшился с 26,4 млрд рублей в 2016 году до 23,2 млрд рублей в 2019-м. По прогнозу Минфина, к 2022 году госдолг региона снизится до 22,7 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области