54 подарка для новорожденных вручено в Тверской области с 1 октября 2019 года

1 октября 2019 года в Тверской области начала действовать новая мера поддержки семей с детьми, инициированная Губернатором Игорем Руденей – вручение подарочных наборов для новорожденных. По данным на 9 октября, подарки вручены уже 54 семьям Верхневолжья.

«Каждая семья, где родился ребенок, получает набор детских принадлежностей, в который входит 58 предметов. Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации», – сказал Игорь Руденя, на заседании Правительства Тверской области 1 октября.

9 октября в Областном клиническом перинатальном центре подарочный набор был вручен при выписке тверичанке Анне Петровой, у которой 5 октября родился второй сын Демид. Как отметила Анна, подарок стал значимой поддержкой – в наборе есть все необходимые для малыша вещи.

В составе подарочного набора – постельные принадлежности, одежда, средства ухода за малышом и другие предметы. В комплект входит, в том числе продукция тверских производителей.

Как рассказала главный врач учреждения Людмила Гребенщикова, с 1 октября в областном перинатальном центре открылось отделение ЗАГС, где уже зарегистрировано 26 новорожденных. Обеспечить работу таких подразделений поручил Губернатор Игорь Руденя. На сегодняшний день отделения ЗАГС работают в четырех учреждениях Твери. Кроме перинатального центра это областной родильный дом, а также роддома № 2 и №5.

Получить подарок семьи, где родился ребенок, могут в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

На обеспечение новой меры социальной поддержки семей с детьми – подарка для новорожденных – в областном бюджете на 2019 год заложено более 29 млн рублей. В 2020-2021 годах в региональной казне на эти цели предусмотрено 116,4 млн рублей ежегодно.

Напомним, 11 сентября Губернатором Игорем Руденей принято решение о введении в регионе еще четырёх новых мер социальной помощи семьям с детьми.

С 2020 года многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) один раз в 5 лет, на это планируется направить порядка 50 млн рублей. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил).

Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Предполагается, что в год будет предоставляться около 600 таких выплат.

Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. По данному направлению запланировано финансирование в объёме 12,5 млн рублей.

Также расширены действующие меры поддержки и учреждены новые награды для семей: почётный знак «Гордость отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В настоящее время на территории Верхневолжья действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в 2019 году заложено более 2,4 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области