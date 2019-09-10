В Тверской области стартуют прослушивания фестиваля патриотической песни «Отечество»

10 октября в Калязине Тверской области стартует XII Областной детско-юношеский фестиваль патриотической песни «Отечество», посвященный двум знаменательным датам: 75-летию со Дня освобождения Калининской области от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Патриотическое воспитание молодежи – одно из направлений Стратегии духовно-нравственного воспитания детей, принятой в регионе.

«Очень важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят память о Великой Отечественной войне и ее героях, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка», – считает Губернатор Игорь Руденя.

10 октября пройдет первый отборочный тур фестиваля «Отечество», в котором примут участие юные конкурсанты из Калязинского, Кесовогорского, Кимрского районов и Кашинского городского округа.

Следующие прослушивания запланированы 24 октября в Ржеве, 14 ноября в Торжке, 28 ноября в Бежецке, 6 декабря в Твери. Представлено несколько номинаций: солисты, авторы-исполнители, дуэты и вокальные ансамбли. Все конкурсанты отборочных туров будут удостоены диплома участника фестиваля. Лучшие 25 номеров прозвучат на гала-концерте, который пройдет 13 декабря в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» в канун Дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Ежегодно увеличивается количество участников мероприятия. Так, в прошлом году число претендентов на победу в конкурсе патриотической песни составило более 250 человек – в 10 раз больше по сравнению с X Фестивалем.

Учредитель фестиваля «Отечество» – Правительство Тверской области, организатор – Дворец культуры «Пролетарка». Партнерами патриотического события выступают областные отделения организаций «Боевое братство», «Российский Союз ветеранов Афганистана» и другие объединения, а также Государственная телерадиокомпания «Тверь», Ассоциация телерадиокомпаний Тверской области «Говорит и показывает Верхневолжье».

В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. К этой дате в Тверской области планируется завершить строительство Ржевского мемориала Советскому солдату.

Идею создания мемориала поддержал Президент России Владимир Путин. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

На монументе будут увековечены имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района. 25-метровую скульптуру солдата установят на 10-метровом восьмигранном холме. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

С 2019 года вблизи будущего мемориала базируется международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт».

Внести свой вклад в создание одного из самых масштабных в России и Европе мемориалов может каждый. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru. На сегодняшний день собрано более 265,5 млн рублей пожертвований.

Пресс-служба Правительства Тверской области