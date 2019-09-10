Тверская область получила федеральную дополнительную поддержку на обеспечение лекарствами, развитие паллиативной медицины и приобретение модульных ФАПов в 2019 году

На заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени были внесены изменения в государственную программу «Здравоохранение Тверской области» на 2019 - 2024 годы. В текущем году финансирование госпрограммы за счёт федерального бюджета увеличено на 71,9 млн рублей. Средства направят на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан, развитие паллиативной помощи, приобретение модульных ФАПов.

Также в госпрограмме увеличены средства на проведение капитальных ремонтов в Бежецкой и Калининской центральных районных больницах, Областной клинической больнице, Городских клинических больницах №6 и №7 Твери, а также на закупку 30 единиц оборудования для медицинских организаций.

Реализация в Тверской области национального проекта «Здравоохранение» - одно из ключевых направлений социального блока бюджета региона на 2020 год и плановый период до 2022 года. Рассмотрение проекта документа стало основным вопросом заседания регионального Правительства.

«Прежде всего, это развитие системы первичной и скорой медицинской помощи, открытие второго регионального сосудистого центра в Ржеве, нескольких филиалов Областного перинатального центра на территории области. Особый акцент будет сделан на строительство нового корпуса Областного онкологического диспансера в Твери», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы представителей СМИ после заседания.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в областном бюджете на 2020-2022 также предусмотрены средства на укрепление региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, приобретение оборудования для Областного онкологического диспансера, укрепление материально-технической базы детских медицинских учреждений, проведение ремонтов в больницах, а также приобретение машин скорой медицинской помощи - по 16 единиц ежегодно.

Для реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, в регион привлечены колоссальные финансовые ресурсы. Всего в ближайшую трехлетку на национальные проекты в Верхневолжье выделяется свыше 36,5 млрд рублей.

Среди других приоритетов бюджетной политики области – развитие отраслей экономики, создание социальной и инженерной инфраструктуры, выполнение социальных обязательств, повышение качества и доступности услуг для граждан, поддержка муниципалитетов.

В течение 2020-2022 годов запланирован рост доходной части регионального бюджета. По оценке Министерства финансов Тверской области, по сравнению с 2019-м к 2022 году доходы увеличатся на 12,2 млрд рублей, или на 18,6%. В следующем году доходы областного бюджета составят 72,4 млрд рублей, в 2021 году – 76,9 млрд рублей, в 2021-м – 78 млрд рублей.

Продолжится работа по снижению государственного долга. Госдолг региона уже уменьшился с 26,4 млрд рублей в 2016 году до 23,2 млрд рублей в 2019-м. По прогнозу Минфина, к 2022 году госдолг региона снизится до 22,7 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области