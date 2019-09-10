Тверскую область на выставке «Золотая осень» в Москве представляют 25 предприятий агропрома

Тверская область принимает участие в 21-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходит с 9 по 12 октября на территории ВДНХ в Москве. В этом году на выставку заявлено свыше 1000 сельхозтоваропроизводителей более чем из 50 регионов. Свой потенциал демонстрируют 25 компаний Тверской области.

Развитие агропромышленного комплекса – одно из ключевых направлений экономики Верхневолжья.

«Ключевыми видами АПК в Тверской области исторически являются растениеводство, молочное животноводство, льноводство, овощеводство. Сегодня важно наращивать поддержку села, а также улучшать инфраструктуру сельских территорий, чтобы село развивалось, а люди оставались здесь жить и работать», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На главном аграрном форуме России развернут стенд Верхневолжья. Здесь представлена информация о предприятиях АПК Тверской области, а также продукция наших производителей: молочного, мясного, льняного направлений, звероводства и овцеводства, кондитерские изделия, варенье и вода. В разделе «Животноводство и племенное дело» хозяйства Тверской области демонстрируют пушных зверей и овец.

Среди участников «Золотой осени» – ведущие компании Верхневолжья: АО «Агрофирма Дмирова Гора», ООО «Коралл», ООО «Николаевскяа ферма», ЗАО «Калининское», ООО «МЕХА», промышленная компания «Ратибор», ООО «Мармеладная сказка», ОАО «ЭРА», ООО «Скопа», ВНИИ механизации льноводства и другие предприятия.

Делегация Тверской области также принимает участие в деловой программе форума и в торжественном собрании 11 октября, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которое состоится в Государственном Кремлевском Дворце.

Сельское хозяйство Губернатор Игорь Руденя назвал в числе ключевых отраслей реального сектора экономики при рассмотрении проекта областного бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года на заседании Правительства Тверской области 8 октября.

Вложения в развитие комплекса в предстоящий трехлетний период составят 4,4 млрд рублей. Ключевые показатели отраслевой государственной программы – рост валового сбора льноволокна, зерновых и зернобобовых культур, производства молока, увеличение предпринимательской активности на селе.

В Тверской области оказывается государственная поддержка фермерским хозяйствам и сельскохозяйственной кооперации. На 2019-2021 годы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» более чем на 166 млн рублей увеличена поддержка этой категории аграриев.

В целом в 2019-2021 годах на развитие малого и среднего бизнеса в АПК Верхневолжья будет направлено порядка 172 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области