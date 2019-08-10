Игорь Руденя: в Тверской области сформирован бюджет развития для реализации в регионе национальных проектов

Проект бюджета Тверской области на 2020 год и плановый период до 2022 года стал основной темой заседания регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«В Тверской области сформирован бюджет развития, который обеспечит реализацию в регионе национальных проектов, модернизацию инфраструктуры, развитие здравоохранения, образования, экономики, туризма и сельского хозяйства, поддержку бизнеса – это всё направления реального сектора экономики. Стратегической задачей также является улучшение демографических показателей», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил: для реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, привлечены колоссальные финансовые ресурсы. В Тверской области предусмотрено ежегодное увеличение финансирования мероприятий национальных проектов более чем на 1 млрд рублей. Всего в ближайшую трехлетку на реализацию национальных проектов в Верхневолжье выделяется свыше 36,5 млрд рублей.

Приоритеты бюджетной политики региона – развитие отраслей экономики, создание социальной и инженерной инфраструктуры, выполнение социальных обязательств, повышение качества и доступности услуг для граждан, поддержка муниципалитетов.

Главное направление в экономике – поддержка инвестиционного развития. Со следующего года начнется реализация новых мер по поддержке промышленных и инновационных предприятий, созданию в регионе современных индустриальных парков и новых рабочих мест во внебюджетной сфере. В дорожной сфере предусмотрены средства на внедрение новой модели общественного транспорта, увеличение объемов ремонта дорог.

В туризме ключевым станет развитие инфраструктуры в Твери, Калязине, Кимрах, Завидово и Конаково в рамках кластера «Волжское море». Объем бюджетных вложений в его реализацию – свыше 1,4 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей – федеральные деньги.

В развитие сельского хозяйства за три года будет вложено свыше 4,4 млрд рублей. Средства направят на создание условий для льноводства, молочного животноводства, комплексного развития сельских территорий, бизнеса на селе.

В ближайшие три года значительные средства будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов - строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса, газификацию, реализацию в муниципальных образованиях программ благоустройства.

В социальной сфере приоритетами являются строительство Детской областной клинической больницы, второго регионального сосудистого центра, новых образовательных и спортивных объектов. Будет продолжена поддержка семей с детьми, старшего поколения и других категорий граждан.

Качественные изменения бюджетной политики Тверской области на трехлетний период отметила доктор экономических наук, профессор Галина Лапушинская – председатель Тверского отделения «Вольного экономического общества России», член общественного совета при Минфине региона, завкафедрой государственного управления ТвГУ.

«Если в предыдущие годы в регионе формировался бюджет социального долга, то теперь это абсолютно точно бюджет развития. Достаточно много направлений связано с реализацией значимых проектов в ближайшие три года. И что очень важно – привлекается федеральное софинансирование для реализации планов. Это даст хорошие результаты», – отметила эксперт.

В течение 2020-2022 годов запланирован рост доходной части регионального бюджета. По оценке Министерства финансов Тверской области, по сравнению с 2019-м к 2022 году доходы увеличатся на 12,2 млрд рублей, или на 18,6%. В следующем году доходы областного бюджета составят 72,4 млрд рублей, в 2021 году – 76,9 млрд рублей, в 2021-м – 78 млрд рублей.

Предполагается рост налоговых и неналоговых поступлений, увеличение объема федеральных субсидий. Так, в следующем году на развитие ключевых отраслей регион ожидает получить свыше 7,6 млрд рублей (в 2019 – 5,6 млрд рублей).

Продолжится работа по снижению государственного долга. Госдолг региона уже уменьшился с 26,4 млрд рублей в 2016 году до 23,2 млрд рублей в 2019-м. По прогнозу Минфина, к 2022 году госдолг региона снизится до 22,7 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области