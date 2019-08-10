Игорь Руденя провёл встречу с новым руководителем Следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области Альбертом Кизимовым

Губернатор Игорь Руденя провел встречу с новым руководителем Следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области, полковником юстиции Альбертом Кизимовым, назначенным на эту должность Указом Президента РФ от 30 сентября 2019 года.

В ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с деятельностью Следственного управления, обеспечением правопорядка и укреплением законности в Тверской области, а также вопросы, касающиеся межведомственного взаимодействия.

Игорь Руденя пожелал Альберту Кизимову успехов в профессиональной деятельности.

Альберт Кизимов окончил Саратовскую государственную академию права. Работал в органах прокуратуры Калужской области, проходил службу в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Калужской области, занимал должности в Главном управлении процессуального контроля Следственного комитета РФ. До назначения в Тверскую область работал в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Курской области.



Пресс-служба Правительства Тверской области.