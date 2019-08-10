Молодежь Тверской области проведет акцию «Вперед, к Победе!», посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

7 ноября, в День воинской славы России, в Тверской области пройдет акция «Вперед, к Победе!», посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. С инициативой провести патриотическую акцию выступила молодежь Верхневолжья.

«Тверская область гордится молодыми людьми, которые реализуют свой профессиональный и личностный потенциал в промышленности и сельском хозяйстве, предпринимательстве и социальной работе, образовании и здравоохранении. А также участвуют в развитии поискового и волонтерского движения, патриотических событиях», – считает Губернатор Игорь Руденя.

7 ноября 2019 года у обелисков, мемориалов и других памятных мест городов и сел Верхневолжья пройдут митинги. В них примут участие военно-патриотические организации, региональные отделения «Юнармии», члены молодежных советов и молодежные лидеры, военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны. Ключевым моментом станет прохождение участников акции торжественным маршем. Планируется, что их будет 75 человек – количество, равное юбилейной дате.

Обязательное условие участия в акции – публикация в социальных сетях фотографий и видеороликов с официальными хештегами #ВпередКПобеде, #Парад7Ноября.

7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве прошел военный парад, который по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Парад было решено провести для укрепления морального духа Красной Армии. Прямо с главной площади страны бойцы отправлялись на фронт.

75-летию Победы будет праздноваться в 2020 году. К этой дате в Тверской области планируется завершить строительство Ржевского мемориала Советскому солдату.

Идею создания мемориала поддержал Президент России Владимир Путин. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

На монументе будут увековечены имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района. 25-метровую скульптуру солдата установят на 10-метровом восьмигранном холме. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

С 2019 года вблизи будущего мемориала базируется международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт».

Внести свой вклад в создание одного из самых масштабных в России и Европе мемориалов может каждый. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru. На сегодняшний день собрано более 265,5 млн рублей пожертвований.

Пресс-служба Правительства Тверской области