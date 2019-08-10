В Тверской области состоится концерт-презентация стипендиатов и лауреатов премии Губернатора

11 октября 2019 года в 14:00 в концертном зале Тверской академической областной филармонии состоится концерт-презентация стипендиатов и лауреатов премии Губернатора Тверской области. В этом году высокие звания получили 110 молодых дарований.

«Тверская земля всегда славилась талантами. Наш край называют душой России, в том числе за богатейшее культурное наследие. Молодые дарования своим творчеством продолжают культурные традиции Верхневолжья. Каждый школьник и студент должен иметь возможность найти применение своим талантам здесь, на тверской земле», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Ежегодные стипендии и премии молодым талантам, ярко проявившим себя в художественном творчестве, присваиваются в рамках проекта «Молодые дарования тверского края».

Презентация стипендиатов Губернатора Тверской области станет завершением областного конкурса, который состоялся 14 апреля 2019 года. В этом году в конкурсе приняли участие учащиеся детских школ искусств региона, общеобразовательных организаций, культурно-досуговых учреждений, детских и молодежных общественных объединений. Участниками конкурса также стали студенты Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского, колледжа культуры имени Н.А. Львова, художественного колледжа имени А.Г. Венецианова, промышленно-экономического и технологического колледжей.

Конкурс проводился по номинациям: музыкальное исполнительство (фортепиано и другие музыкальные инструменты), театральное, хореографическое и изобразительное искусство, искусство цирка, кино-, видеоискусство и декоративно-прикладное искусство, дизайн, фотоискусство, социально-культурное проектирование.

Право стать лучшими оспаривали более 300 человек из 30 учебных заведений культуры и искусства Тверской области.

Мастерство претендентов оценивало жюри, в которое вошли ведущие специалисты в области культуры и искусства Москвы, Санкт-Петербурга и Твери. В их числе – народные артисты, заслуженные деятели искусств, заслуженные работники культуры, лауреаты международных конкурсов, члены творческих союзов, профессора столичных вузов.

В программе презентации 11 октября помимо концерта – торжественное награждение дипломами стипендиатов и лауреатов премии Губернатора Тверской области.

В фойе Тверской академической областной филармонии будет представлена отчетная выставка художественного, декоративно - прикладного творчества и дизайна стипендиатов.

Проект «Молодые дарования Тверского края» реализуется с 1992 года в целях поддержки одаренных учащихся и студентов учреждений дополнительного и среднего профессионального образования культуры и искусства в Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области