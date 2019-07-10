Новый филиал Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг открывается в Твери

7 октября в столице Верхневолжья открывается новый филиал Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Он расположен в Пролетарском районе, в бизнес-центре «Этажи». Предоставление государственных услуг будут обеспечивать 7 окон приема заявителей. Режим работы нового филиала – с понедельника по субботу.

Расширять сеть МФЦ в Твери и Тверской области – поручение Губернатора Игоря Рудени.

«Необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области», – считает Игорь Руденя.

В соответствии с Концепцией развития сети МФЦ на 2019-2021 годы, в Твери планируется открытие еще двух филиалов – в Московском районе и в микрорайоне «Юность». Площадки для размещения объектов выбраны с учетом транспортной доступности, удобства для граждан.

Филиал в Московском районе откроется уже в декабре 2019 года. Он будет расположен в торговом центре «Айсберг», запланировано 10 окон приема заявителей.

В сентябре 2019 года на заседании Президиума Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени утверждена схема размещения офисов МФЦ в муниципалитетах. До 2021 года планируется открыть 7 новых филиалов в тех районах, где они в настоящее время отсутствуют. Это Красный Холм, Молоково, Сонково, Пено, Белый, Фирово, Лесное. Также новые филиалы МФЦ предполагается открыть в Торжке.

Сегодня получение услуг через МФЦ доступно более чем 90% жителей всех муниципальных образований региона. В настоящее время на территории Тверской области действует 33 филиала МФЦ. Согласно принятой схеме, к 2021 году их будет 40. В том числе продолжат работу 2 филиала МФЦ для бизнеса в Твери. Также в отдалённых населённых пунктах будут работать 67 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ. Всего для граждан будет доступно 344 окна обслуживания – 327 универсальных и 17 бизнес-окон.

Для создания комфортных условий предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе внедряются единые стандарты оформления МФЦ, проводится благоустройство прилегающих к учреждениям территорий, ремонт в уже действующих филиалах.

Пресс-служба Правительства Тверской области