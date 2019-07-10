Инициатива Игоря Рудени по новым льготам для инвесторов отмечена в рейтинге «Губернаторская повестка»

Инициатива губернатора Игоря Рудени по созданию в Тверской области льготных условий для резидентов инновационно-промышленных парков вошла в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 1 октября на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя, были рассмотрены законопроекты, разработанные по инициативе главы региона и направленные на повышение инвестиционной привлекательности Тверской области. Льготы для инвесторов, предусмотренные законопроектами, планируется ввести в Тверской области впервые.

«Мы хотим, чтобы те ресурсы, которые есть в муниципалитетах Тверской области, в нашей областной казне – это земельные участки, возможность подведения коммуникаций к этим участкам, – дали толчок для привлечения новых инвесторов на территорию нашей области. Считаем, что принятие таких законов позволит Тверской области встать в одну линейку с теми регионами, которые уже сформировали позитивные условия для привлечения инвесторов и создания новых рабочих мест во внебюджетной сфере», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Один из законопроектов касается создания инновационно-промышленных парков и экотехнопарков в тверском регионе. Резиденты парков смогут воспользоваться льготами по уплате налога на имущество организаций, льготным предоставлением в аренду земельных участков без проведения торгов, субсидиями из областного бюджета и иными мерами господдержки.

На первом этапе планируется создать два парка в Твери – «Боровлево 3» и КСК, еще один в Кимрах – Савеловский, а также экотехнопарк в Калининском районе. На втором этапе предусмотрено создание муниципальных парков в Нелидовском и Вышневолоцком городских округах, Ржеве, Бологом и Бежецке.

Второй законопроект, направленный на развитие региональной экономики и привлечение инвестиций в Верхневолжье, предполагает введение на территории Тверской области инвестиционного налогового вычета для предприятий, зарегистрированных в регионе. Размер вычета – 50% затрат на приобретение новых и (или) обновление основных средств. Планируется, что вычет будет распространяться на приоритетные для региона виды экономической деятельности – лесное хозяйство, обрабатывающие производства, гостиницы, услуги водного транспорта и предприятия по обращению с отходами.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.